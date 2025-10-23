Grupo Salinas refrenda disposición al diálogo con acreedores en EU para alcanzar acuerdo

Grupo Salinas emitió este jueves un comunicado donde informa que busca un acuerdo y diálogo con acreedores de Estados Unidos.

“En relación con una resolución reciente de un tribunal de la Ciudad de México, emitida en el marco del proceso de negociación entre TV Azteca y un grupo de tenedores de notas en EU, reiteramos nuestra total disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y acorde con la realidad de nuestra industria en México y el mundo”, se precisa en el comunicado.

Por el mismo medio, Grupo Salinas hizo un llamado a este grupo de acreedores “a retomar el diálogo y evitar prolongar innecesariamente este proceso”.

Grupo Salinas manifestó que “la decisión de dicho tribunal, además de ser contraria a derecho, se refiere a una cuestión meramente accesoria, sin incidencia en el núcleo del debate ni implicación alguna respecto del fondo del caso.

“Por tanto, dicha decisión no altera ni menoscaba la solidez de nuestros planteamientos principales. Mantenemos plena confianza en que, una vez analizados los argumentos de fondo, prevalecerá la correcta interpretación del derecho, toda vez que nos asiste la razón tanto ética como jurídica”.

