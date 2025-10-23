IGAE se estanca; ven economía debilitada

En el octavo mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró, a tasa anual, un estancamiento, al descender 0.02 por ciento, con lo que sumó dos meses consecutivos con retrocesos. Con ello, se vislumbra una debilidad en la actividad económica del país y un mayor deterioro proveniente de las actividades secundarias, de acuerdo con analistas.

Confore al indicador que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras desestacionalizadas el IGAE registró un ligero aumento de 0.6 por ciento a tasa mensual, un rebote si se compara el mes anterior, el cual presentó una caída de 0.9 por ciento, nivel no observado desde diciembre del año pasado.

El Dato: Las estimaciones de Banco BASE anticipan que con los datos actuales, el PIB del tercer trimestre mostrarían una contracción de 0.41% trimestral y 0.11% a tasa anual.

Estos datos se explicaron por un incremento, en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado, de 15.3 por ciento en las actividades primarias o del agropecuario; de un repunte de 0.8 por ciento en las terciarias o de servicios y de una caída de 2.7 por ciento de las actividades secundarias o del sector industrial.

En tanto, en su comparación mensual, las actividades agropecuarias avanzaron 14.5 por ciento; los servicios o del sector terciario, lo hicieron en 0.5 por ciento y las secundarias registraron una contracción de 0.3 por ciento.

Ante ello, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que los resultados poco alentadores, en su mayoría, están explicados por el deterioro de las actividades secundarias, derivado ademas de la industria de la construcción y que en las manufactureras se presenta un riesgo a la baja para el empleo.

“Las cifras de agosto del IGAE demuestran que la actividad económica está débil y el mayor deterioro proviene del sector secundario, que cae a una tasa anual de 2.66 por ciento. Este mal desempeño del sector secundario, particularmente en la construcción y en las manufacturas, presenta un riesgo a la baja para el empleo”, destacó.

El estancamiento de la Actividad Económica visible en agosto fue de manera consecutiva, algo que no se había observado desde el periodo entre mayo del 2019 y febrero del 2021, cuando cayó durante 22 meses consecutivos.

Así, en el acumulado del año, el IGAE muestra un crecimiento de 0.26 por ciento respecto al mismo periodo, pero del año pasado y además, se trata de la menor tasa de crecimiento en comparación anual, para un mismo periodo desde 2020, cuando cayó 10.33 por ciento, por la crisis que se generó por la pandemia de Covid-19.

“Previo a esa fecha, los únicos años que muestran crecimientos menores a 0.26 por ciento en los primeros 8 meses del año fueron: 2019 (con -0.24%), 2009 (-7.52%), 2002 (-0.98%), 2001 (-0.50%) y 1995 (-5.58%), siendo todos años asociados a una recesión económica”, sostuvo.

Es importante agregar que el crecimiento mensual del Indicador Global de la Actividad Económica del octavo mes del año, fue de 0.57 por ciento, lo que supera de forma significativa la estimación mensual del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), de 0.13 por ciento.