Anuncian cierre de planta que arma Mercedes-Benz

La planta Cooperation Manufacturing Plant (COMPAS) en Aguascalientes, que se encarga de la fabricación de Infiniti y Mercedes-Benz, cerrará operaciones el 31 de mayo de 2026. A través de un comunicado enviado a sus proveedores, la firma señaló que la decisión deriva de “los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores”.

La producción de modelos Infiniti será concluida durante noviembre de este año y la fabricación del modelo de Mercedes-Benz culminará en mayo de 2026, refiere el comunicado, y añade que todos los compromisos contractuales serán cumplidos en tiempo y forma, en adhesión a comunicación constante y transparente para brindar certidumbre y atención de situaciones que pudieran presentarse.

Con casi una década de antigüedad, esta planta inició operaciones en 2016 y representó proyecto de inversión conjunta de mil millones de pesos, en asociación de la Alianza Renault-Nissan y Daimler, calificado sus integrantes como uno de los más representativos, donde serían producidos por primera vez en la historia vehículos premium de las marcas Infinit y Mercedes-Benz.

COMPAS alcanzó producción mayor a los 230 mil vehículos anuales, en modelos como los Infiniti QX50, QX55 y el Mercedes-Benz GLB; está planta llegó a informar la generación cercana a los 3 mil 600 empleos directos y más de 12 mil indirectos.

Este cese de funciones ocurre en el contexto del plan Re:Nissan, estrategia de reestructuración de la compañía presentada en mayo de este 2025, que busca optimizar el rendimiento y afianzar prospecciones a largo plazo, con objetivos concretos como ahorro total de costos de 500 mil millones de yenes, en comparación con los costos reales del año fiscal 24, tanto fijos como variables.

Así como reducción de plantilla en 20 mil empleados y las plantas de 17 a 10 para el año fiscal 2027.

En julio de este año, Nissan anunció la desactivación de la planta CIVAC, ubicada en Morelos, en el transcurso del actual año fiscal con culminación en marzo de 2026.

Esta planta comenzó operaciones en 1966 y marcó la primera expansión internacional de Nissan fuera de Japón.

En conjunto con la estrategia del Re: Nissan, la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vislumbra panorama complicado para la industria automotriz con el endurecimiento de aranceles, como el aumento de 62.5 a 75 por ciento de requerimiento de productos automotrices deben provenir de América del Norte.