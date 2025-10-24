Llaman a cambiar “ley espía”

Se debe modificar la redacción de la reforma al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, si es que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realmente no quiere espiar a los contribuyentes, aseguró Fabiola Peña, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

En entrevista con La Razón, señaló que si bien el SAT aclaró la situación, esto no es suficiente, ya que la reforma busca que las plataformas digitales informen en tiempo real la solicitud de servicios de sus usuarios, lo que vulnera la información de los mismos y facilita el espionaje.

“Se tiene que cambiar la redacción, no basta con la aclaración (…). Los datos de los clientes están en una situación vulnerable”, afirmó Peña.

Los cambios plantearon que las plataformas digitales como de servicios de taxi digital, comercio electrónico, entretenimiento y otras, deberán informar a la autoridad fiscal sobre los movimientos y datos de sus usuarios, ante esta situación se acusó al SAT de espiar, aunque la dependencia negó que ese sea su objetivo.