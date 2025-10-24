Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, afirma que se han inhabilitado 2 mil tomas clandestinas de combustible

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en el acto señaló que “hay 2 mil tomas clandestinas inhabilitadas en combate al huachicol”.

“Se han inhabilitado alrededor de 2 mil tomas clandestinas y se recuperaron 98 millones de litros de producto por un valor estimado en más de 2 mil millones de pesos”, señaló en su comparecencia ante diputados.

🔴EN VIVO / Comparecencia del Director General de Pemex, Dr. Víctor Rodríguez Padilla https://t.co/OivhHpD8q2 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 24, 2025

Víctor Rodríguez Padilla habló sobre el combate al robo de combustible en el país. También habló sobre el pago de la deuda de Pemex, sobre la restructuración de la empresa y los planes en materia de transición energética, entre otros.

Víctor Rodríguez Padilla recordó que este año el gobierno federal aprobó un financiamiento por 250 mil millones de pesos destinado a proyectos productivos y reducir las deudas de la petrolera, principalmente con proveedores.

Víctor Rodríguez Padilla indicó que los recursos provienen de la banca de desarrollo y comercial, además de contar con una garantía del Estado, todo ello incluido en el Plan Estratégico para Pemex 2025-2035, presentado hace unas semanas.

“Lo seguiremos aplicando en lo que resta del mes [de octubre], de noviembre, diciembre y vamos a dar continuidad en los meses de enero y febrero hasta cumplir con todas las inversiones realizadas en 2025 y los adeudos de 2024. Todo lo vamos a pagar”, enfatizó Víctor Rodríguez Padilla.

Al respecto, Víctor Rodríguez Padilla afirmó que los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad y que al mes de septiembre se han pagado casi 300 mil millones de pesos en este renglón, y abundó que la semana pasada se entregaron 26 mil millones de pesos, mientras que en noviembre serán entre 30 y 40 mil millones. Posteriormente se dispersarán otros 116 mil millones.

Tras la comparecencia, diputados de todos los frentes dieron sus posturas en la Comisión y por ello la diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional, Ariana del Rocío Rejón Lara, señaló: “pasemos al tema del huachicol fiscal, el verdadero robo del siglo de esta nación. Durante años nos dijeron que se acabaría el huachicol, pero la realidad es otra”.

Dijo que hoy el huachicol no sólo sigue, sino que se ha sofisticado. “Y en vez de bidones en la carretera, tenemos facturas falsas, buquetanques con producto robado y redes de complicidad dentro de este gobierno de primerísimo nivel”.

Y dijo que se estima, según datos del propio sector energético, que alrededor del 40 por ciento de la gasolina que hoy circule en México podría provenir del huachicol y por ello interrogó: “mi pregunta, señor director, ¿de verdad PEMEX no se dio cuenta del boquete financiero que eso representa y qué están haciendo para solucionar? y por eso también le pregunto, ¿acaso no vieron el bajón en las ventas, en la caída de ingresos, el descontrol en los inventarios de la TAR y en las refinerías, siendo más específica de cuánto estamos hablando?”.

