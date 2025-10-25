CFE restablece al 100% suministro eléctrico a los usuarios de la región oriente de México

Personal de la CFE tras los trabajos de reparación de la red eléctrica.

Como lo instruyó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y con la coordinación de la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, se restableció al 100% a los usuarios de la región oriente de México, afectados por las lluvias de inicio de mes.

Para la atención de la emergencia se desplegaron: 1,602 trabajadores y trabajadoras electricistas; 503 vehículos pick up; 219 grúas articuladas; 6 helicópteros; 8 drones; 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.

Las trabajadoras y trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica. La CFE refrenda su compromiso ante cualquier contingencia para restablecer el servicio de electricidad bajo protocolos de seguridad y en el menor tiempo posible.

