Grupo Salinas afirma que recurrirá a instancias internacionales por deuda ante el SAT.

Grupo Salinas afirmó que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para preservar su derecho a defenderse de un doble cobro de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), según las sentencias de los tribunales.

“Seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo en un comunicado publicado en redes sociales.

Grupo Salinas se pronunció después de que Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, señaló que el SAT no emitirá una respuesta inmediata a los escritos recientemente presentados, pues va a esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para emitir un pronunciamiento formal.

Acá nuestra posición respecto a los señalamientos vertidos hoy en la conferencia matutina del @GobiernoMX.



En ella, reiteramos nuestra voluntad de pago conforme a derecho y sin doble cobro, así como nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso ante instancias internacionales… pic.twitter.com/dZbbpqLEc5 — Grupo Salinas (@gruposalinas) October 27, 2025

Sobre ese tema, Grupo salinas señaló que en los escritos se solicitaba el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para la implementación referida.

Además, indicó que el acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones, bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho.

“En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra: hemos dado la mano, tiene más validez que un papel firmado”, agregó en el comunicado.

Por último, calificó de preocupante que, “desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia. Más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional a la justicia”.

