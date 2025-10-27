Reconoce Emilia Calleja labor de trabajadores de la CFE en atención a desastres naturales

Emilia Calleja, titular de la CFE, compareció ante la Cámara de Diputados.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, compareció ante la Cámara de Diputados en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, destacó la labor de los más de 90 mil trabajadores de la CFE, en especial aquellos que han participado en la atención de desastres naturales recientes.

Calleja informó que mil 610 trabajadores de la empresa se encuentran actualmente desplegados en zonas afectadas por las intensas lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Nuestro compromiso siempre será estar donde más se necesite. Es un orgullo pertenecer a este equipo de electricistas que trabaja por todas y todos los mexicanos Emilia Calleja Alor, titular de la CFE



La titular de la CFE subrayó que la cobertura eléctrica nacional alcanza ya el 99.73%, mientras que en comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes la cobertura llega al 92.3%.

Estos avances son resultado de la capacidad y compromiso de nuestras y nuestros compañeros electricistas, especialmente en la atención de contingencias climatológicas Emilia Calleja Alor, titular de la CFE



Recordó que el huracán Erick, ocurrido el 17 de junio de 2025, dejó sin servicio a 277 mil usuarios en Oaxaca y Guerrero, pero la CFE restableció la totalidad del suministro en 95 horas mediante la movilización de mil 866 trabajadores.

Asimismo, mencionó que el 29 de junio, la tormenta Barry afectó a 15 mil 773 usuarios en Veracruz y Tamaulipas, y el servicio fue normalizado en menos de 15 horas.

Otro incidente se registró el 26 de septiembre, cuando una falla en líneas de alta tensión provocó un apagón en la Península de Yucatán. En solo seis horas con 21 minutos, la CFE restableció el servicio al 100%, beneficiando a más de 2.2 millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, Calleja destacó la modernización y ampliación de las redes de transmisión eléctrica, un tema que, dijo, había sido “prácticamente olvidado durante gobiernos pasados”.

La comparecencia de la funcionaria continúa en San Lázaro, donde escucha las posturas de diputadas y diputados de todas las bancadas.

