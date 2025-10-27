Trump eleva confrontación con Canadá y se modera con Pekín

La tensión entre Estados Unidos y Canadá escaló este fin de semana con un anuncio por parte del presidente Donald Trump de elevar en 10 por ciento los aranceles a Ottawa, en respuesta a una campaña antiaranceles en medios canadienses, que fue promocionada por el gobierno de Ontario. Todo ello, en un contexto en el que la tensión con China está cediendo.

“Canadá fue atrapado, con las manos en la masa, poniendo un anuncio fraudulento en el discurso de Ronald Reagan sobre aranceles… Debido a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, estoy aumentando el arancel sobre Canadá en un 10 por ciento más de lo que están pagando ahora. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, destacó el mandatario.

El Dato: El próximo 29 de octubre termina el plazo que protege a México de los aranceles por parte de EU que estaban estimados previamente entre 25 y 30 por ciento.

La semana pasada el presidente estadounidense dio a conocer que terminaron las negociaciones comerciales con Canadá en respuesta a una campaña en medios de Estados Unidos, que fue promocionada por el gobierno de Ontario.

TE RECOMENDAMOS: Rechazan ofreta de contrato Continúa la huelga en Boeing en EU

Lo anterior generó incertidumbre porque no se sabe el impacto que tendrá sobre la revisión del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) programada para julio del 2026, luego de que ya iniciaron los periodos de consultas en los tres países que lo integran.

Un análisis de Banco BASE refirió que, con el arancel adicional de 10 por ciento, Canadá queda con un gravamen estimado de 21.6 por ciento, siendo ahora el sexto país con el mayor arancel entre las 35 economías de las que más exporta a EU.

4.° lugar ocupará Canadá entre los países con más aranceles

21.6% el arancel estimado para Canadá con el nuevo ajuste

100% de arancel estima EU contra importaciones de China

“Cabe recordar que en EU no se están cobrando todos los aranceles al pie de la letra. Si el 10 por ciento se suma al arancel promedio efectivamente cobrado a Canadá queda con un arancel de 13 por ciento, en la cuarta posición entre los países con mayor arancel”, destacó la institución.

Al respecto, Felipe Mendoza, analista de mercados en ATFX LATAM sostuvo que la abrupta decisión del presidente Donald Trump de romper las negociaciones comerciales con Canadá marca un punto de inflexión en la dinámica económica norteamericana y podría estar enviando una señal de incertidumbre a los mercados globales.

“Desde una perspectiva económica, esta medida no puede entenderse como un simple gesto político. Estados Unidos y Canadá mantienen una de las relaciones comerciales más profundas e integradas, cadenas de valor interdependientes y flujos energéticos y manufactureros que sustentan millones de empleos en ambos lados de la frontera. Interrumpir este diálogo en un contexto de fragilidad global y tensiones arancelarias reemergentes implica reabrir la puerta a la incertidumbre, algo que los mercados habían dado por superado tras la consolidación y acuerdos con el T-MEC”, dijo.

De igual forma, sostuvo que el verdadero riesgo no es la volatilidad de corto plazo, que generará la decisión, sino consecuencias económicas estructurales más importantes, ya que, si esta suspensión se prolonga o deriva en medidas arancelarias unilaterales, el impacto se extenderá al sector automotriz, energético y agrícola, donde la interdependencia entre EU y Canadá es fundamental.

Banco BASE añadió que lo anterior puede generar nerviosismo sobre México, pues el próximo 29 de octubre termina el plazo del acuerdo para mantener los aranceles respaldados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia en 25 por ciento, en vez del 30 por ciento anunciado por la administración de Trump.

En tanto las tensiones comerciales con Canadá aumentaron, ya se perfila un acuerdo comercial entre China y EU que frenaría los aranceles estadounidenses altos que amenazan las importaciones desde el país asiático, pero también incidiría en un mayor control a las exportaciones de tierras raras desde Pekín.

Por su parte, Scott Bessent, secretario del Tesoro del vecino del norte, señaló que se espera que la nación asiática retrase un año la aplicación de su régimen de licencias para minerales de tierras raras e imanes, mientras se reconsidera la política; en tanto que los funcionarios chinos se mostraron más circunspectos sobre las conversaciones entre ambas naciones y no ofrecieron detalles sobre el resultado de las reuniones.

El presidente Trump y el mandatario Xi Jinping tienen previsto reunirse el próximo jueves durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, en Corea del Sur, para firmar los términos.

Si bien la Casa Blanca ha anunciado oficialmente las esperadas conversaciones entre Trump y Xi, China aún no ha confirmado que los dos líderes vayan a reunirse.

“Creo que tenemos un marco muy exitoso para que los líderes discutan el jueves”, dijo Scott Bessent a periodistas después de que él y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el principal negociador comercial, Li Chenggang, en su quinta ronda de conversaciones en persona desde mayo.

“La postura de Estados Unidos ha sido dura, mientras que China se ha mostrado firme en la defensa de sus propios intereses y derechos… Hemos mantenido consultas muy intensas e intercambios constructivos para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones”, indicó Li Chenggang.