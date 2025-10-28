Amacarga señala que bloqueos de vialidades afectan las exportaciones mexicanas

Los bloqueos de carreteras y vías de comunicación que se realizaron ayer y hoy en diversas entidades del país provocaron afectaciones al transporte de carga, así como un aumento en los costos de distribución y a las exportaciones mexicanas, “que hoy en día son el único motor de la economía que se mantiene con un buen ritmo”, señaló Eva María Muñoz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

“Los retrasos que genera la paralización del transporte, impactan directamente los costos de distribución y entrega de productos diversos, frenan el abasto nacional y dañan a las exportaciones del país que hoy en día son el único motor de la economía que se mantiene con un buen ritmo de actividad, además de las importaciones”, indicó.

La representante de más de 450 empresas de logística destacó que la asociación respeta el “libre derecho” a la manifestación y los intereses de los sectores involucrados en los bloqueos, “pero es inaceptable que dañen a otras actividades económicas del país con el estrangulamiento de las vías de comunicación del país”.

TE RECOMENDAMOS: Revisan rentabilidad del proyecto Grupo Carso y Pemex analizan viabilidad del proyecto de gas Lakach en el Golfo de México

Asimismo, exhortó a las autoridades correspondientes a trabajar en una solución con los involucrados para que se restablezca la circulación del transporte de todo tipo de mercancías y también se reanude la distribución en los mercados internacionales.

Bloqueo en la autopista León–Salamanca:

Pasajeros llevan más de 15 horas varados por el paro de agricultores.

El gobierno sigue sin ceder a sus demandas o acordar un precio justo.

Miles de personas atrapadas entre la protesta y la indiferencia oficial. pic.twitter.com/iO508UlE3v — Fernanda Familiar (@qtf) October 28, 2025

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) destacó “su preocupación” ante los bloqueos y movilizaciones que realizó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) ayer, y advirtió que si se mantienen paralizadas las vías de comunicación se tendrán “graves repercusiones económicas en la cadena de suministro nacional”.

“Canacar advierte que de mantenerse estos bloqueos se generarán graves repercusiones económicas en la cadena de suministro nacional, ya que por estas rutas se movilizan alimentos, materias primas, combustibles, productos industriales y bienes de consumo básico. Cada hora de interrupción en el flujo carretero provoca pérdidas económicas millonarias, afecta la productividad de las empresas de autotransporte de carga, además de poner en riesgo la integridad física de los operadores, retrasan las entregas de mercancías y dificultan el abasto de productos esenciales para millones de familias mexicanas”, indicó en un comunicado.

Coincidió con la Amacarga al señalar que “es sensible” a las demandas de la UNTA, pero las medidas de presión que utilizan “no son la vía para alcanzar soluciones duraderas, pues afectan directamente al resto de los sectores productivos y a la ciudadanía”.

🚧 Reportan cierres y bloqueos en diversas carreteras federales



La SICT informó sobre la presencia de manifestantes y cierres parciales en distintas carreteras y casetas del país, debido a movilizaciones de productores agrarios.



Las afectaciones se registran en Jalisco,… pic.twitter.com/wWJ5EM5NKl — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT