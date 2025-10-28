Autorizan a Uber recoger y dejar pasaje en aeropuertos

Conductores dejan a personas en la Terminal 2 del AICM, en una imagen de archivo.

La Guardia Nacional ya no podrá detener a conductores de Uber en aeropuertos de la República Mexicana, como vino ocurriendo desde octubre de 2019, tras manifestaciones de taxistas que se quejaban de la operación de los conductores de aplicación y lograran acuerdos con autoridades para impedirles acceso a zonas aeroportuarias.

Ayer, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, otorgó a la aplicación Uber una suspensión definitiva que prohíbe a la Guardia Nacional detener a conductores que comiencen o finalicen viajes a través de la plataforma en los más de 70 aeropuertos de México, informó la compañía de movilidad a través de un comunicado.

6 años tiene la GN en funciones de vigilancia del AICM

“Con esta medida, los conductores que estén realizando viajes usando la aplicación de Uber, en los más de 70 aeropuertos del país, no podrán ser detenidos por autoridades en la zona federal de los aeropuertos en lo que se resuelve el juicio de amparo”, refiere el documento.

De cara al Mundial de Futbol en México a celebrarse el próximo año, Uber califica como relevante esta resolución, pues el país recibirá millones de turistas durante esta justa deportiva y, además de brindar mayor opción de movilidad hacia las sedes deportivas, “es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara”.

La prohibición de acceso a conductores por aplicación en aeropuertos ocurre desde finales de 2019, luego que el Movimiento Nacional de Taxistas, tras bloqueos y manifestaciones en la CDMX el 3 de junio y 7 de octubre, así como en diversos estados del país como Chiapas, Zacatecas y Guanajuato, expresara estar en contra del levantamiento de pasaje en aeropuertos por parte de conductores por aplicación.

Como resultado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegó a colocar anuncios en sus terminales, donde prohibía el uso de aplicaciones de viajes dentro de las instalaciones y advertía multas de hasta 43 mil pesos contra conductores que no acataran esta disposición.

Tras diálogos con autoridades, quedó acordado el impedimento de funciones de empresas de viajes por aplicaciones como Uber y Didi en aeropuertos, cuya vigilancia estaba a cargo de la Guar-

dia Nacional.

Sin embargo, este dictamen culminó ayer mediante la suspensión definitiva por parte de la jueza calificada; Uber pide al Congreso de la Unión, en el mismo comunicado, “legisle sobre el tema para mejorar el ecosistema turístico nacional e internacional”, para el mejoramiento de transporte en zonas federales.