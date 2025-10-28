Concluye SICT construcción de carretera San Ignacio–Tayoltita, que conecta Durango y Sinaloa

Vista de la nueva carretera San Ignacio-Tayoltita, que conecta a los estados de Durango y Sinaloa, e impulsa el comercio y turismo regional.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita, una obra estratégica que impulsará la actividad económica, el turismo y la conectividad entre Durango y Sinaloa, informó la dependencia federal encabezada por Jesús Esteva Medina.

El viaducto El Sauz, de 144 metros, fue una de las obras a cargo del Centro SICT en Durango en la nueva vía. ı Foto: SICT

De acuerdo con el comunicado, la nueva vía reduce en 10 horas el tiempo de recorrido entre la cabecera municipal de San Ignacio, en Sinaloa, y el poblado de Tayoltita, en Durango. Esta mejora facilitará el transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros, además de fortalecer la seguridad vial y la integración regional.

La carretera cuenta con dos carriles —uno por sentido— a lo largo de 96 kilómetros, e incluye 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros conocido como El Duranguense. Su construcción representó una inversión de 3 mil 170 millones de pesos y generó más de 24 mil empleos directos e indirectos, según detalló la SICT.

El túnel "El Duranguense", de 515 metros, es una de las obras de ingeniería que integran la carretera SICT San Ignacio-Tayoltita. ı Foto: SICT

Los trabajos iniciaron en 2019 y se dividieron en 84 kilómetros a cargo del Centro SICT Sinaloa y 11.6 kilómetros bajo la responsabilidad del Centro SICT Durango, tramo que incorpora el viaducto El Sauz, de 144 metros de longitud.

La obra, que conecta a San Ignacio (Sinaloa) con Tayoltita (Durango), reduce el tiempo de traslado en 10 horas y beneficia a más de 11 mil habitantes. ı Foto: SICT

Esta obra forma parte del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030 y contribuirá a mejorar la comunicación y el desarrollo económico de comunidades como San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito, en Sinaloa, así como de Tayoltita, en Durango.

“Con estas acciones, el Gobierno de México avanza en la construcción del Segundo Piso de la Transformación”, concluye el comunicado.

