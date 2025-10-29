Actividad económica de 19 entidades, a la baja en el segundo trimestre de 2025

En el segundo trimestre de 2025, la actividad económica de 19 entidades del país registró una caída; mientras que, solamente 13 tuvieron un alza respecto al primer trimestre del año en curso, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) destacó que, las entidades que tuvieron una variación porcentual negativa en el periodo de referencia respecto del primer trimestre del año fueron Nayarit con 3.8 por ciento; Sinaloa, 2.8 por ciento; Oaxaca, 2.3 por ciento; Tlaxcala y Zacatecas con 1.4 por ciento, respectivamente; Campeche, 1.1 por ciento; Durango y Guerrero con 1.0 por ciento cada uno, entre otros.

Mientras que las entidades que registraron un crecimiento de su actividad económica en la comparación del primero y segundo trimestre del año son Hidalgo con 3.1 por ciento; Michoacán, 3.0 por ciento; Guanajuato, 2.9 por ciento; Nuevo León, 2.6 por ciento; Coahuila, 2.4 por ciento; Puebla, 2.0 por ciento; Aguascalientes, 1.9 por ciento, entre otros.

Con cifras originales, en la comparación anual del segundo trimestre de 2025 con el del año pasado, las entidades que tuvieron un mayor crecimiento fueron Hidalgo con 5.7 por ciento; Michoacán, 3.8 por ciento; Guanajuato, 3.4 por ciento; Nuevo León; 3.2 por ciento; Baja California Sur, 2.6 por ciento; Sinaloa, 2.3 por ciento, entre otros.

Mientras que los estados de la República que más perdieron en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado fueron Campeche con 13.4 por ciento; Quintana Roo, 9.4 por ciento; Tabasco con 7.0 por ciento; Durango, 6.3 por ciento; Veracruz, 3.1 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr