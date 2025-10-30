Negociaciones con EU “achicaron” nearshoring

Las constantes negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos provocaron que la ventana de las inversiones en México, así como la de la relocalización de industrias en el país, proceso conocido como nearshoring, se “achicara”, aseguró Martín Castellano, director de investigaciones económicas para América Latina para el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

“Esto ha afectado un poco, me parece, el impulso por el nearshoring”, comentó durante el podcast de Banorte “Norte Económico”.

Añadió que en el largo plazo, los incentivos para el nearshoring y para que las economías permanezcan integradas, hablando de México-Estados Unidos, van a seguir siendo muy fuertes.

El Dato: La atracción de flujos comerciales e inversión es dependiente a la negociación económica “más que nada bilateral”, entre EU y China, según Martín Castellano.

“Creo que aquí, si bien la ventana puede achicarse momentáneamente, creo que no se va a cerrar y que esta relación va a seguir siendo beneficiosa para México”, aseguró.

Agregó que “lo más relevante” para atraer flujos comerciales y de inversión es la negociación económica, “más que nada bilateral”, bajo un formato mayormente transaccional, donde hacer equilibrio entre las políticas de Estados Unidos y China y las relaciones comerciales con ambos países es clave.

“Creo que desde el punto de vista de las autoridades de la región, recién hablábamos de todos los cambios a nivel político que se vienen, hay algunas cuestiones claves que van a ser relevantes y pueden marcar una diferencia”, comentó.

45% de la Inversión Extranjera Directa en el 2024 fue de EU

Primero, dijo, que haya autoridades con conocimiento técnico, esto es importante para la discusión y para la negociación. Segundo, agregó, medidas ejecutivas que tomen decisiones rápidas, “porque estamos viendo que todo y el contexto geopolítico internacional cambia muy rápidamente, entonces la ejecutividad es clave”.

“Y tercero, entendimiento de las condiciones de mercado, saber cómo funcionan los mercados, cómo reaccionan a cambios en las políticas económicas, en las políticas comerciales, en las políticas de inversión, es clave para anticipar y para buscar oportunidades de inversión o amortiguar los costos de determinadas políticas”, agregó.

Señaló que estas características en los hacedores de política económica en la región van a ser clave, y agregó que, desde el punto de vista del inversionista, será “interesante” monitorear en los cambios políticos que se avizoran cómo reaccionan las autoridades cuando tengan este rol más ejecutivo y cuáles son las condiciones de mercado que estamos viendo.

LA RENEGOCIACIÓN DEL T-MEC. Sobre la renegociación del Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), Castellano comentó que “será desafiante”, pero que México está bien posicionado utilizando todas las herramientas disponibles.

“Teniendo en cuenta intereses en temas de seguridad, de tráfico de drogas. Entonces creo que se han utilizado todas las políticas disponibles, dejando en claro que la prioridad es mantener la relación de integración, la relación comercial, la relación de inversión con Estados Unidos”, dijo el director de investigaciones.

Principales países que invierten en México ı Foto: Especial