EU y China logran trato en soya, tierras raras...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había acordado con el mandatario Xi Jinping recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soya y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

Las conversaciones cara a cara de Trump con Xi en la ciudad surcoreana de Busan, sus primeras desde 2019, marcaron el final del viaje relámpago del presidente estadounidense por Asia, en el que también promocionó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y los países del sudeste asiático.

“Fue una reunión increíble” y calificó las conversaciones con un “12 sobre 10”, en una charla que sostuvo con periodistas a bordo del avión presidencial.

Tras la conversación, los aranceles impuestos a las importaciones chinas se reducirán al 47 por ciento desde el 57 por ciento, bajando a la mitad la tasa de aranceles relacionados con el comercio de sustancias precursoras del fentanilo, al 10 por ciento desde el 20 por ciento.

Xi trabajará “muy duro para detener el flujo” de fentanilo, un opioide sintético mortal que es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos, mencionó Trump.

Por su parte, China acordó suspender temporalmente los controles a la exportación de tierras raras, anunciados este mes. Estas tierras raras son elementos vitales para la fabricación de automóviles, aviones y armamento, y se han convertido en la principal herramienta de Pekín en su guerra comercial con Estados Unidos. La suspensión tendrá una duración de un año, según un comunicado del Ministerio de Comercio chino.

Añadió que ambas partes también llegaron a un consenso para ampliar el comercio agrícola y trabajarán para resolver las controversias en torno a la aplicación de videos cortos TikTok, que Trump pretende que pase a estar bajo

Mientras, la reacción a la distensión con China fue moderada en los mercados bursátiles mundiales. El índice compuesto de Shanghái de China cayó desde un máximo de 10 años, mientras que los futuros de la soja de Estados Unidos cotizaban con pérdidas.

“La respuesta de los mercados ha sido cautelosa, en contraste con la entusiasta descripción que Trump hizo de la reunión”, dijo Besa Deda, economista jefe de la consultora William Buck en Sídney.

Es normal que ambas partes tengan fricciones ocasionales, le dijo Xi a Trump a través de un intérprete, mientras se encontraban frente a frente, flanqueados por sus respectivas delegaciones.

“El desarrollo y la revitalización de China no son incompatibles con el objetivo del presidente Trump de ‘Hacer a Estados Unidos grande de nuevo’”, añadió.

También acordaron suspender la aplicación recíproca de tarifas portuarias en el transporte marítimo, diseñadas para contrarrestar el dominio en la construcción naval, el transporte marítimo y la logística.

China iniciará el proceso de compra de energía estadounidense, afirmó Trump en una publicación en Truth Social, insinuando un importante acuerdo en Alaska, donde su gobierno ha estado promocionando un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) propuesto por valor de 44 mil millones de dólares. Trump afirmó que viajará a China en abril antes de recibir a Xi en Estados Unidos.