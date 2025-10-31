Por apps ven 550 mmdp al erario en 2026

La recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales de comercio, streaming y otros servicios, dejarán a las arcas alrededor de 550 mil millones de pesos, sostuvo Carlos Gabriel Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia, aseguró que se trata de un sector que ha crecido de forma significativa en los últimos cuatro años y que su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2024 se incrementó en 50 por ciento.

“Por lo que las iniciativas presentadas buscan reconocer ese crecimiento y homologar las prácticas fiscales que se tienen en otros sectores físicos con este crecimiento de las plataformas”, aseguró.

El Dato: Mil mdp es lo recaudado por IVA e ISR con plataformas

El funcionario se refirió a la reforma al Código Fiscal de la Federación, que buscó que las plataformas detallen en tiempo real datos de sus usuarios, como la ubicación y detalles del servicio, para que las empresas presenten información contable “real”.

“Básicamente lo que se recaudó en el 2024, a través de plataformas de las retenciones de impuestos de IVA y de ISR, fue alrededor de 15 mil millones de pesos”, comentó Mariscal.

Dijo que en lo que se refiere a las plataformas electrónicas y en todo el Paquete Económico, no hubo ningún cambio en la modificación ni incremento de tasas de impuestos, sino que se propusieron medidas administrativas.

“Básicamente las iniciativas que se presentaron tienden a tratar de reconocer ese crecimiento y a homologar las prácticas fiscales que se tienen en otros sectores físicos a este crecimiento que se ha dado en plataformas”, mencionó.

Añadió que lo que buscan es incrementar la posibilidad de tener de forma más oportuna la información fiscal que estos generan y que les apoyen con los esquemas de retención con las empresas que comercializan a través de estas apps.“Es importante remarcar, no hay un aumento en los impuestos, ni en las tasas, hay esta modificación en los factores de retención, pero no un incremento. Todas las medidas son pendientes a mejorar los controles...”, destacó.