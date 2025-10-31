Sener desmiente suspensión de 22 proyectos eléctricos reportada por medios

La Sener, CFE y Cenace aseguraron que los proyectos forman parte del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico.

La Secretaría de Energía (Sener) negó que se hayan detenido 22 proyectos eléctricos federales, como lo reportaron algunos diarios nacionales, y aclaró que estos, efectivamente, están contemplados en su agenda.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), los proyectos mencionados forman parte del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE), lo que “confirma su carácter vinculante y estratégico para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional”.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, en fotografía de archivo. ı Foto: Sener

“Los datos mencionados son falsos; dichos proyectos están incluidos en el PLADESE”, señaló la titular de la Sener, Luz Elena González Escobar, en su cuenta de X.

Según la dependencia, el plan vigente identifica 100 proyectos prioritarios destinados a reducir el rezago en la Red Nacional de Transmisión. De ellos, 21 ya están en operación, 77 fueron adjudicados, y el resto avanza conforme al calendario establecido.

Respecto a los 26 proyectos, de entre los cuales estarían los 22 supuestamente cancelados, la Sener aclaró que todos se encuentran en diferentes estados de ejecución.

Con relación a la nota “Detienen 22 de 26 proyectos eléctricos” del periódico Reforma publicada el día de hoy, desde la @SENER_mx, la @CFEmx y el @CenaceMexico aclaramos que los datos mencionados son falsos, dichos proyectos están incluidos en el Plan de Desarrollo del Sector… pic.twitter.com/un57lSOzmd — Luz Elena González Escobar (@LuzElena_GE) October 31, 2025

Detalló que cuatro se encuentran en construcción, tres iniciarán concurso este mes, trece están en proceso de autorización por parte del Consejo de Administración de la CFE, y seis permanecen en análisis técnico para determinar puntos críticos de congestión de la red.

La secretaría subrayó que las decisiones sobre proyectos de transmisión responden a criterios técnicos y que se realizan “análisis permanentes” para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

Finalmente, el comunicado recordó que, con la reforma constitucional en materia de áreas estratégicas, el PLADESE se consolidó como el instrumento vinculante de planeación a mediano y largo plazo, mediante el cual se establecen los proyectos prioritarios que atienden el crecimiento de la demanda eléctrica en el país.

am