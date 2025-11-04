Ventas de vehículos ligeros en México suben 10.7% en octubre y superan previsiones de AMDA

En octubre, la venta de vehículos ligeros creció 10.71% mensual, para ubicarse en 129 mil 736 unidades; mientras que, en su comparación anual, tuvo un incremento de 6%, equivalente a 7 mil 330 automotores, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el acumulado de los primeros 10 meses del año se registró un aumento de 0.1%. De enero a octubre de 2024 se comercializaron 1 millón 203 mil 581 unidades, mientras que este año la cifra ascendió a 1 millón 204 mil 923, es decir, mil 342 ligeros adicionales.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que el desempeño de octubre fue mejor a lo previsto, pues la organización estimó la venta de 125 mil 663 unidades, es decir, 3.1% por debajo del dato final.

El nivel de comercialización de octubre es superior a las ventas del mismo mes de 2019, colocándose 21.1% por arriba de las 107 mil 110 unidades comercializadas entonces. En el periodo enero-octubre de 2025, el mercado se posiciona 13.4% por arriba de los niveles de venta de 2019 AMDA



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am