Invita CNA a mejorar el T-MEC, no sólo revisarlo

Humberto Jasso, vicepresidente de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que el diálogo entre México y Estados Unidos sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no debe ser exclusivamente para revisarlo, sino también para mejorarlo, “para avanzar hacia cadenas de valor más integradas que consoliden a Norteamérica como la región más competitiva y autosuficiente del mundo”.

Lo anterior, fue compartido por el representante de comercio durante la mesa redonda “El futuro de la relación agrícola México-Estados Unidos”, en la que se abordaron temas y diálogo para fortalecer la colaboración y vínculos comerciales entre ambas naciones.

En el evento se subrayó la importancia del T-MEC como un mecanismo que no solo garantiza la continuidad de las cadenas de suministro binacionales, sino que también amplía las oportunidades comerciales, impulsa nuevas cadenas de valor y fortalece la integración y complementariedad, consolidando a América del Norte como la región más autosuficiente del mundo.

“Durante tres décadas, México y Estados Unidos hemos construido un comercio agroalimentario basado en la confianza y el beneficio mutuo. Hoy, la colaboración y el diálogo deben guiarnos no sólo a revisar, sino a mejorar el Tratado actual”, refirió Humberto Jasso.

También fue planteada la optimización de los procedimientos aduaneros, la próxima reapertura de las exportaciones de ganado mexicano, las preocupaciones compartidas en torno a diversas discusiones de política pública, así como la importancia de fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica–Sader), en beneficio de la sanidad e inocuidad agroalimentaria de la región.

Temas que cobran relevancia para la economía nacional, ya que en 2024, Estados Unidos y Canadá representaron 84.3 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México; en particular, de todo lo que se exporta a Estados Unidos, cerca del 12 por ciento fueron del agro.