Inflación en octubre se desacelera a 3.57%: Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer este viernes 7 de octubre.

En octubre de 2025, la inflación general anual se desaceleró a 3.57 por ciento, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En octubre de 2025, el INPC presentó un nivel de 141.708: aumentó 0.36 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.57 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.55 % y la anual, de 4.76 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

En octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 141.708 y representó un aumento de 0.36% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.29 por ciento a tasa mensual y anual a 4.28 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.17 por ciento y los de servicios, 0.39 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.63 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.90 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.89 por ciento.

“Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país donde el INPC tiene cobertura”.

