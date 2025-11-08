Aerolíneas mexicanas informan posibles afectaciones por cancelación de vuelos en EU

Estados Unidos canceló 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, lo cual, a su vez, provocó incertidumbre no solo en los negocios internacionales, sino también entre los turistas de nuestro país que planeaban viajar hacia la nación del norte.

Hace dos semanas, Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, anunció la cancelación de estas 13 rutas hasta que, dijo, nuestro país “cumpla con sus compromisos”.

Revoca EU aprobación de 13 vuelos de México ı Foto: Pexels

Lo anterior debido a que, según el funcionario estadounidense, México ha congelado “ilegalmente” los vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años, “sin consecuencias”.

“Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiéndoles cuentas. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir repercusiones”, declaró Duffy.

Sin embargo, ¿cómo impacta esto en vuelos turísticos o en los usuarios de a pie que planean (o planeaban) un viaje de México a Estados Unidos? Así han respondido las aerolíneas nacionales ante la noticia.

VivaAerobus, Aeroméxico y Volaris informan sobre cancelación de vuelos de EU

VivaAerobus, Volaris y Aeroméxico, las tres principales aerolíneas de México, han informado acerca de cómo sus operaciones han sido afectadas a causa de la cancelación de Estados Unidos.

Viva Aerobus informó afectaciones por cancelación de vuelos desde EU. ı Foto: Especial

VivaAerobus, conocida por ser una aerolínea de bajo costo, informó que los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos, programados desde la fecha en curso hasta el 10 de diciembre, fueron cancelados.

Por lo anterior, urgió a los usuarios a cambiar su vuelo a través de sus canales digitales (su sitio web, en ESTE ENLACE, o la aplicación móvil) o bien solicitar un reembolso a través del medio de pago original o en créditos de la aerolínea para adquirir otro viaje.

“El resto de nuestros vuelos a Estados Unidos operan con normalidad”, escribió Viva en un comunicado, con lo cual se asume que aquellos que parten de otros aeropuertos del país, incluido el AICM, siguen en pie.

Por otro lado, Volaris informó que sus operaciones no han sido afectadas por la cancelación de vuelos en Estados Unidos, y que sigue operando completamente con normalidad.

“Volaris informa que hasta el momento no ha sido informada de ninguna afectación en nuestros vuelos hacia EE. UU. , derivado del recorte de operaciones que anunció el gobierno de ese país en 40 aeropuertos. Seguimos operando con normalidad”, escribió en X.

Mientras que Aeroméxico no ha emitido ninguna comunicación al respecto.

Recuerda que si sufres la cancelación de algún vuelo que habías programado, cuentas con derecho a un reembolso parcial o total.

