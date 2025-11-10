México acota beneficios fiscales para organizadores del Mundial 2026

El Gobierno de México anunció que las exenciones fiscales relacionadas con la Copa Mundial FIFA 2026 se aplicarán únicamente a los participantes directamente vinculados con la organización y celebración del torneo.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido diversas mesas de trabajo con la FIFA para acotar las disposiciones fiscales y aduaneras otorgadas en el marco del evento deportivo.

La dependencia explicó que estas facilidades derivan de la Garantía Gubernamental firmada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, compromiso que otorgaba beneficios fiscales a la FIFA y sus filiales, así como a proveedores, contratistas y otros terceros relacionados con el Mundial, con el objetivo de asegurar la sede en México.

Sin embargo, el actual Poder Legislativo determinó en la Ley de Ingresos de la Federación que tales beneficios solo podrán aplicarse a los sujetos directamente involucrados en la organización del evento, y únicamente durante 2026.

Esta decisión busca limitar el alcance de las exenciones y asegurar su cumplimiento bajo las disposiciones fiscales vigentes.

El documento detalla que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la encargada de emitir las reglas específicas para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental.

“El SAT expedirá las disposiciones necesarias para su aplicación”, se lee en el comunicado oficial.

