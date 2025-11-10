Modernización de carretera Bavispe - Nuevo Casas Grandes impulsa desarrollo de Sonora y Chihuahua

La obra, a cargo de la SICT, abarca 67 kilómetros y reduce en ocho horas el tiempo de recorrido hacia la frontera norte.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) modernizará la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes para activar el intercambio comercial y turístico en Sonora y Chihuahua.

Con esta obra, en la que se invertirán mil 859 millones de pesos, se beneficiará a 115 mil habitantes de ambas entidades y se impulsará el desarrollo social y económico de esa región.

Imágenes de la modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, clave para el desarrollo económico y social de Sonora y Chihuahua. ı Foto: SICT

La remodelación de los 67 kilómetros de longitud de la vía disminuirá en ocho horas los tiempos de recorrido y el traslado de mercancías hacia Ciudad Juárez y El Paso, ya que se enlazará con las carreteras federales 1 y 14.

TE RECOMENDAMOS: Plantean resolver asunto SCJN definirá el jueves deuda fiscal de Grupo Salinas por más de 48 mil mdp

Será una vialidad tipo C; sus dos carriles por sentido tendrán conexión regional con varios municipios, lo que permitirá unir a diversas poblaciones, así como a carreteras principales.

La nueva vialidad tipo C facilitará el traslado de mercancías a Ciudad Juárez y El Paso, en beneficio de 115 mil habitantes. ı Foto: SICT

En la modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes el Centro SICT Sonora se encarga de 18 kilómetros de la obra; mientras que 49 kilómetros lo lleva a cabo el Centro SICT Chihuahua.

La modernización contempla 22 kilómetros de construcción nueva (del km 7+500 al km 29+093), así como la reconstrucción de 45 kilómetros de un camino alimentador de terracería (del km 0+000 al km 7+500 y del km 29+093 al km 66+828).

Con siete nuevos puentes y conexión regional, la modernización del eje Bavispe-Nuevo Casas Grandes concluye a finales de año. ı Foto: SICT

Incluirá siete puentes: Sonora I, Sonora II, El Papalote, La Enramada, Los Pilares, Las Profesoras y La Pila; también incluirá drenaje, señalamientos y estudios de impacto ambiental, entre otras labores adicionales.

El trazo incluye a la Sierra Alta de Sonora y los municipios de Nácori Chico, Bacadéhuachi, Huachinera, Bacerac, Bavispe, San Miguel, Huásabas, Granados y Agua Prieta.

La obra de modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes inició en marzo pasado y se estima concluir a finales de este año. Es uno de los ejes prioritarios de la actual administración.

am