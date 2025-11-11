Cae actividad industrial en 18 estados

La actividad industrial cayó a tasa mensual en 18 entidades del país durante julio del año en curso, mientras que sólo 14 entidades mostraron un crecimiento respecto de junio, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades con mayor contracción en su actividad industrial en la comparación mensual fueron Quintana Roo, 8.5 por ciento; Sinaloa, 7.3 por ciento; Nuevo León, 6.3 por ciento; Hidalgo, 4.5 por ciento; Baja California, 4.4 por ciento, Puebla, 3.8 por ciento y Querétaro, 3.0 por ciento, entre otros.

El Tip: En las industrias manufactureras se presentaron avances en Tabasco, Michoacán, Oaxaca, y San Luis Potosí.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), y con cifras desestacionalizadas, las entidades que tuvieron mayores incrementos fueron Oaxaca con 7.1 por ciento; Nayarit, 4.3 por ciento; Guerrero, 4.1 por ciento; Durango, 3.7 por ciento; Tlaxcala, 2.6 por ciento; Colima, 2.5 por ciento y Zacatecas con 2.3 por ciento, en comparación con el mes de junio.

Con cifras originales, en julio de 2025, la actividad industrial nacional registró una contracción, a tasa anual, de 2.7 por ciento; seguido de minería con 5.8 por ciento; la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final también descendió 3.7 por ciento; construcción 3.6 por ciento y las industrias manufactureras, 1.9 por ciento, indicó el Instituto de Estadística.