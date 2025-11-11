En caída libre producción y exportación de vehículos pesados en octubre

En octubre, la producción y exportación de vehículos pesados registró una caída anual; además, las ventas en el mercado interno al menudeo y mayoreo tuvieron contracciones significativas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en octubre 2025:



▪️Se vendieron 3,009 unidades al menudeo y 2,603 al mayoreo

▪️Se produjeron 7,131 unidades

▪️Se exportaron 5,221 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/Oz4wD8b2f2 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 11, 2025

La producción de automotores pesados de octubre de 2024 se ubicó en 17 mil 302 unidades, mientras que para este año sólo se fabricaron 7 mil 131 vehículos de este tipo, es decir, se registró una contracción de 58.8 por ciento, esta caída sería la novena caída en lo que va del año, sólo mayo tuvo un mejor comportamiento a tasa anual.

Sobre la exportación de unidades pesadas, en el mes de referencia, pero del año pasado se colocaron en el mercado externo 11 mil 677 automotores, para octubre pasado sólo 5 mil 221 camiones, lo que reflejó una disminución de 55.3 por ciento, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP).

TE RECOMENDAMOS: Mejoran caminos rurales Gobierno de México concluye 137 km de Caminos Artesanales y anuncia obras en 11 estados

En el acumulado de los primeros 10 meses del año, la producción fue de 113 mil 299 unidades pesadas, lo que significó una contracción de 36.8 por ciento respecto a los vehículos pesados que se fabricaron en el país entre enero y octubre del año pasado, cuando la cifra ascendió a 179 mil 398 automotores. De igual forma sucedió con las exportaciones, ya que se pasó de 135 mil 534 a sólo 93 mil 037 para este año, es decir, 31.3 por ciento menos.

El Inegi destacó que de la producción total que se realizó entre enero y octubre de este, el 97.5 por ciento corresponde a vehículos de carga, mientras que el resto fue de autobuses para pasajeros. Asimismo, “Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.3 por ciento del total”.

De las unidades que se exportaron entre enero y octubre del año en curso, en Estados Unidos fueron colocadas 87 mil 760; en Canadá, 3 mil 171; Colombia, 990; y el resto de los países a dónde México comercializa fueron mil 116 vehículos pesados.

Respecto a las ventas al menudo y mayoreo en el mercado interno, en octubre también tuvieron decremento. Al por menor tuvieron una reducción de 45.5 por ciento, ya que sólo se colocaron 3 mil 009 unidades y al por mayor una caída de 61 por ciento, ya que sólo se comercializaron 2 mil 603 unidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR