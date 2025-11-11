Ingreso de turistas internacionales y divisas cae en septiembre

El número de turistas internacionales que llegaron al país durante septiembre registró una contracción a tasa anual y mensual; mientras que, las divisas turísticas o el gasto total que realizaron los visitantes en el país en el mes de referencia cayó 18.1 por ciento en comparación con agosto, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre 2025, ingresaron al país 7,279,357 visitantes, 16.0% más que en septiembre 2024. De estos, 3,203,803 (44.0%) fueron turistas internacionales.



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/C38v9ENi42



📊 Explora los datos: https://t.co/5VtJi25HLH pic.twitter.com/ksFWV73p0Y — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 11, 2025

A pesar de que los visitantes internacionales en septiembre aumentaron 16 por ciento a tasa anual, ya que, pasaron de 6 millones 275 mil 739 en 2024 a 7 millones 279 mil 357 personas en 2025, la cifra del mes de referencia ha sido la más baja desde octubre del año pasado. Es importante hacer notar que el incremento en este segmento tuvo origen por un alza en la llegada de excursionistas internacionales de 37.5 por ciento.

Del total de visitantes internacionales, 3 millones 203 mil 803 personas fueron turistas internacionales, pero se registró una disminución en este rubro en la comparación mensual y anual, en el primer caso, y respecto a agosto cuando arribaron 3 millones 786 mil 226 personas hubo una contracción de 15.38 por ciento; mientras que, para el segundo caso, hubo una disminución de 3.2 por ciento porque en el mismo mes del año pasado llegaron 3 millones 310 mil 890 personas.

Respecto al gasto total, en agosto el monto de divisas turísticas que ingresó al país fue de 2 mil 252.6 millones de dólares y para el mes de referencia sólo mil 844.3 millones de dólares, una diferencia de 408.3 millones de dólares.

Mientras que, en la comparación anual del ingreso de divisas se registró un aumento de 3.1 por ciento, es decir, sólo se incrementó el monto en 55.7 millones de dólares en comparación con septiembre del año pasado.

Sobre las personas residentes en México que visitaron el extranjero en el mes de referencia, el Inegi destacó que salieron del país 6 millones 641 mil 155 personas un incremento de 10.4 por ciento en comparación con septiembre del año pasado; no obstante, también se registró una disminución respecto a agosto pasado cuando egresaron 6 millones 972 mil 035 personas.

Del total de personas que egresaron de México en el noveno mes del año, un millón 646 mil 799 fueron turistas internacionales, es decir, personas viajeras residentes en el país que pernoctaron el otros países, un incremento de 9 mil 269 personas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR