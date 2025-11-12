Actividad industrial cae 3.3% a tasa anual

La actividad industrial cayó 3.3 por ciento a tasa anual en septiembre de 2025, se trata de la cuarta caída consecutiva del indicador, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución añadió que los cuatro componentes del indicador registraron resultados negativos en el noveno mes del año. Siendo el sector de la construcción el más afectado, con una caída de 7.2 por ciento. Le siguió la minería con una disminución de 3.2 por ciento.

El Dato: Las manufacturas perdieron impulso debido a la debilidad de la demanda externa; no obstante su desempeño es estable en comparación con la minería.

Además, las industrias manufactureras cayeron 2.3 por ciento y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor se contrajo apenas un 0.2 por ciento.

A tasa mensual, la actividad industrial decreció 0.4 por ciento, mientras que sus componentes registraron resultados mixtos.

Por un lado, crecieron las relacionadas con minería y actividades de manufactura, con un 0.7 y 0.2 por ciento, respectivamente. La generación de energía y demás avanzó 0.4 por ciento. Por otro, la construcción cayó 2.5 por ciento mensual.

De acuerdo con un análisis generado por Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe en Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), estos resultados reflejan una fase de contracción estructural prolongada en la industria, “sin señales claras” de una recuperación sostenida en el corto plazo.

Explicó que el sector minero parece haber alcanzado un punto de inflexión tras una caída profunda y muestra algunos indicios de repunte.

Señaló que la construcción enfrenta un retroceso estructural que apunta a una fuerte contracción de la inversión pública y privada, asociada con un menor gasto en infraestructura y una desaceleración del sector inmobiliario.

“Las manufacturas han perdido impulso, afectadas por la debilidad de la demanda externa, aunque su desempeño se mantiene más estable en comparación con la minería y la construcción”, indicó Ugarte Bedwell.

La generación de energía eléctrica muestra cierta estabilidad y, si bien no contribuye al crecimiento, tampoco agrava la contracción, reflejando una demanda contenida y coherente con un entorno de bajo dinamismo, sostuvo.

“El entorno industrial continúa enfrentando riesgos importantes de cara al cierre del año. Entre ellos, sobresale la incertidumbre respecto a posibles medidas comerciales de Estados Unidos, así como la desaceleración económica en ese país”, apuntó.

Y acotó que el bajo dinamismo de la inversión pública y la débil confianza empresarial siguen limitando las perspectivas de recuperación a corto plazo. “Revertir la actual debilidad industrial requerirá más que una recuperación coyuntural. Será necesario un entorno sostenido de inversión, certidumbre y una demanda tanto interna como externa más sólida”, afirmó.

La construcción ha sido el sector con mayor pérdida de dinamismo y su recuperación dependerá tanto de la reactivación de planes de inversión pública, como de un mayor impulso del sector privado, lo cual aún no se vislumbra con claridad, indicó el análisis de Valmex.

“En el sector minero, el incremento en precios internacionales de metales podría ofrecer algún alivio, pero su impacto podría ser limitado y dependiente de la incertidumbre comercial”, refirieron.

Además, que en conjunto, el próximo año 2026 llegaría a representar una recuperación apenas parcial, y la industria podría seguir enfrentando riesgos considerables si no se logran cambios profundos en inversión y en la confianza empresarial, cabe destacar que en enero iniciará la revisión del T-MEC y se definirá el rumbo económico.