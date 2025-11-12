Entre México y EU

No se contempla recurrir a arbitraje para resolver disputa aérea: SICT

Ni México ni Estados Unidos contemplan recurrir al arbitraje para resolver la disputa aérea que ha frenado los planes de expansión de las aerolíneas mexicanas, dijo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Aeronave perteneciente a la flotilla de Aeroméxico, en el AICM. Foto: Cuartoscuro
Cuahutli R. Badillo

Ni México ni Estados Unidos contemplan recurrir al arbitraje para resolver la disputa aérea que ha frenado los planes de expansión de las aerolíneas mexicanas, dijo Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En declaraciones a la prensa, Jesús Esteva Medina afirmó que el asunto aún no se ha resuelto, pero que funcionarios mexicanos viajarán a Washington en las próximas semanas para reunirse nuevamente con sus homólogos estadounidenses.

