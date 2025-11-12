No se contempla recurrir a arbitraje para resolver disputa aérea: SICT

Aeronave perteneciente a la flotilla de Aeroméxico, en el AICM.

Ni México ni Estados Unidos contemplan recurrir al arbitraje para resolver la disputa aérea que ha frenado los planes de expansión de las aerolíneas mexicanas, dijo Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En declaraciones a la prensa, Jesús Esteva Medina afirmó que el asunto aún no se ha resuelto, pero que funcionarios mexicanos viajarán a Washington en las próximas semanas para reunirse nuevamente con sus homólogos estadounidenses.

