Hasta 100 mil pesos por fraude digital

En el marco de El Buen Fin, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó por un aumento generalizado en los últimos cinco años de fraudes digitales que, en algunos casos, ha costado hasta más de 100 mil pesos a los afectados, por lo que recomendó a las personas consumidoras verificar que los sitios web no son suplantación y planear sus compras para evitar este tipo de delitos.

De acuerdo con datos del organismo, entre 2021 y 2025 recibió 10 mil 223 reportes de fraude digital, las personas más afectadas fueron mujeres con 50 por ciento del total y jóvenes de 18 a 30 años con 37 por ciento; asimismo destacó que las pérdidas económicas pueden llegar a ser por arriba de los 100 mil pesos.

El Tip: El uso descuidado de tarjetas incentivado por la euforia de comprar, aumenta el riesgo de ser víctima de fraudes digitales.

“Hay una tendencia en el incremento de los delitos que se cometen en el entorno digital de 34 por ciento, esto incluye, además de fraude, otro tipo de delitos, pero el fraude está incrementando porque todas las personas usan tarjetas para pagar y no todas se aseguran de tomar medidas de seguridad debido a la euforia de que se puede perder la oferta”, señaló Gabriela González, presidenta del organismo, en entrevista con La Razón.

Asimismo, destacó que, del total de casos, el 67 por ciento fueron por montos de hasta 10 mil pesos, 25 por ciento de los 10 mil hasta los 50 mil pesos y el 9.0 por ciento de casos que superaron los 50 mil pesos y e incluso más de 100 mil pesos.

“La mayoría son montos de máximo de 10 mil pesos, pero también tenemos casos de casi 140 mil pesos por compra de paquetes hoteleros y quienes más confían y caen en estos engaños siguen siendo mujeres”, añadió la presidenta del Consejo Ciudadano.