Productores, sin acuerdo con Gobierno

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) dio a conocer que los productores de maíz aún no tienen un acuerdo con el Gobierno federal, con el que se busca reducir las importaciones de este producto, aseguró Homero López García, presidente del organismo.

El directivo sostuvo que, de acuerdo con los productores más importantes del país y representativos, sólo fue un grupo pequeño de la región del Bajío. “Sin maíz no hay tortilla, simple y sencillamente; entonces, para que nosotros tengamos un precio de tortilla estable tenemos que fortalecer los precios del maíz de los que nosotros dependemos”, señaló.

Esto, indicó el presidente del consejo en el marco de la presentación de la alianza estratégica con Banco Azteca, diseñada para brindar a los productores de tortilla en todo el país, acceso a soluciones financieras y digitales.

Al respecto, Mayeli G. Torres Ángeles, directora de Nuevos Canales para Captación en Banco Azteca, mencionó que esta iniciativa responde de manera directa y estructural a los retos económicos que enfrenta el sector, como el incremento sostenido en el costo de insumos, servicios, rentas, salarios y mantenimiento de equipos.