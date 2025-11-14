Ven mejor panorama de economías en el mundo

Pese a un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, mayores barreras comerciales y episodios de incertidumbre política, la economía mundial ha mostrado una resiliencia notable durante 2025, de acuerdo con un análisis de Moody’s Ratings. La firma señaló que, aunque los aranceles estadounidenses y la volatilidad política representan riesgos para el crecimiento, su impacto ha sido limitado, permitiendo que el Producto Interno Bruto (PIB) global se mantenga estable y sin afectaciones estructurales.

Moody’s explicó que esta resistencia proviene, principalmente, de la solidez del sector servicios, que domina en la mayoría de las economías del G-20, así como de la diversificación del abastecimiento, condiciones financieras favorables y un impulso significativo en la inversión relacionada con inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías avanzadas. Incluso en sectores intensivos en comercio, la demanda anticipada de bienes y la ausencia de represalias comerciales han ayudado a evitar interrupciones severas en las cadenas de suministro.

El Dato: El gobierno de Donald Trump impuso aranceles a más de 180 países del mundo. Los gravámenes alcanzaron un valor de hasta 50% adicional para algunos países.

A ello se suma un entorno energético relativamente estable, con precios del crudo Brent alrededor de 65 dólares por barril, lo que ha contribuido a mantener a raya presiones adicionales sobre el crecimiento global.

Hacia adelante, la calificadora prevé que el crecimiento del PIB real mundial se mantenga estable pero moderado, moviéndose entre 2.5 y 2.6 por ciento entre 2025 y 2026. Sin embargo, el dinamismo será desigual: mientras las economías avanzadas crecerían alrededor de 1.5 por ciento anual, los mercados emergentes lo harían cerca de 4.0 por ciento.

Estados Unidos mantendría un impulso positivo apoyado por el consumo y la adopción de IA, aunque con señales mixtas en otros sectores. En Europa, la mejora será moderada, con riesgos por incertidumbre política y menores expectativas para Francia, cuyo crecimiento fue ajustado a la baja.

0.5% preve el IMEF prevé de crecimiento para México en 2025

Para México, Moody’s recortó su expectativa de crecimiento, pasando de 1.7 a 1.2 por ciento anual para 2025. El ajuste se da en un contexto donde la economía global avanza entre señales de desacoplamiento comercial, nuevas fricciones arancelarias y negociaciones bilaterales que reconfiguran las relaciones económicas, incluyendo la posibilidad de que México aplique aranceles de hasta 50 por ciento a países con los que no tiene acuerdos comerciales.

HAY MENOR DINAMISMO. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mantuvo por tercer mes consecutivo su estimación de crecimiento para México en 0.5 por ciento para 2025, una expectativa considerablemente menor a la prevista por la calificadora de riesgo.

El organismo también ajustó ligeramente a la baja su pronóstico de inflación, colocándolo en 3.8 por ciento, y estimó que la tasa de política monetaria cerrará el próximo año en 7.00 por ciento.

En el ámbito laboral, el IMEF proyectó la creación de 160 mil empleos formales en 2025, cifra que se mantiene sin cambios respecto al mes previo.

En cuanto al tipo de cambio, el instituto anticipó que el peso cerrará 2025 en 18.80 unidades por dólar, una apreciación frente a la estimación anterior de 19.00 pesos.

Aunque el panorama global muestra signos de estabilidad y moderación hacia el cierre de 2025, la economía mexicana enfrenta un entorno más retador, condicionado tanto por factores externos como la evolución del comercio internacional, como por sus propias debilidades estructurales.

