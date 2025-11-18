Anticipan baja de petróleo hasta 2026

Los precios del petróleo bajarían hasta 2026, dijo Goldman Sachs, al citar un aumento de la producción que mantendrá al mercado en un gran superávit de alrededor de 2 millones de barriles por día. El banco pronosticó que el crudo Brent promediará 56 dólares el barril y el WTI 52 dólares en 2026, por debajo de las actuales curvas de 63 dólares y 60 dólares.

“La oleada de oferta de 2025-2026 se debe principalmente a los proyectos de ciclo largo que vieron la luz justo antes de la pandemia, se retrasaron durante el Covid y ahora están entrando en funcionamiento, así como a la decisión estratégica de la OPEP de retirar los recortes de producción”, señaló el banco.

La OPEP+; es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, lleva aumentando el bombeo desde abril. Otros productores, como EU y Brasil, también están incrementando la oferta, lo que agrava los temores de saturación y lastra los precios.

Según la Agencia Internacional de Energía, el mercado mundial del petróleo se enfrenta a un superávit mayor el año que viene, de hasta 4.09 MMbd

Goldman Sachs espera que los valores repunten a partir de 2027, ya que los bajos precios de 2025-2026 pesan sobre la producción de los países no pertenecientes a la OPEP y muy pocos proyectos nuevos entran en funcionamiento tras 15 años de escasa inversión. En 2026/2027, el crudo Brent podría caer a 40 dólares si la oferta de los países no pertenecientes a la OPEP se muestra más resistente de lo esperado o si la economía mundial entra en recesión, pero podría subir por encima de los 70 dólares el barril si la oferta rusa disminuye de forma más acusada, según Goldman Sachs.