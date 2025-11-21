Compañías de seguros pagan más

En los primeros 10 meses del año, las aseguradoras han pagado 8 mil 004 millones de pesos tras los siniestros hidrometeorológicos que han afectado al territorio nacional, lo que representó un incremento de 21 por ciento en comparación con lo erogado en el mismo lapso del año pasado, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Sostuvo que el alza en el pago tuvo relación por un aumento en los bienes asegurados, pero también porque los fenómenos naturales fueron más severos este año; tan sólo las precipitaciones que se tuvieron en el Golfo de México en octubre dejaron 7 mil 134 siniestros y con un monto por 4 mil 473 millones de pesos.

La AMIS destacó que, del monto total, el 85 por ciento o 3 mil 793 millones de pesos fueron destinados para cubrir daños de vivienda, comercios e infraestructura federal, mientras que el resto, alrededor de 680 millones de pesos, sirvió para indemnizar daños de vehículos afectados por las lluvias.

“El estado más afectado fue Veracruz con 80 por ciento de los siniestros registrados por estas lluvias, seguido por Puebla con 9.0 por ciento e Hidalgo con 3.8 por ciento”, puntualizó.