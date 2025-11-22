Sector vivienda crece 3.1% anual en 2024

La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma en materia de vivienda; darán prioridad a quienes no cuenten con un hogar propio.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda de México (CSVM) 2024, donde da cuenta que en 2024 el PIB del sector de la vivienda creció 3.1 por ciento en términos reales, en relación con 2023.

En 2024, el PIB del sector de la vivienda, que comprende 84 actividades, como edificación de vivienda, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios financieros y de seguros, entre otras, alcanzó un monto de un billón 693 949 millones de pesos corrientes; esto representó una participación de 5.4 por ciento en el PIB de la economía total.

2.5% es el crecimiento total de la vivienda en 2023

Por tipos de producción, el PIB de la vivienda se distribuyó en producción para el mercado, con 39.7 por ciento del total; producción no de mercado, que son bienes y servicios que se ofrecen a precios no significativos o que no inciden en las decisiones de quienes los producen o compran, y que por lo general los proveen el gobierno o las instituciones sin fines de lucro, con 0.9 por ciento.

Por último, la producción para uso final propio, en referencia a bienes y servicios que generan los hogares para su propio consumo como son autoconstrucción, ampliación y mejoramiento de vivienda, autoproducción y supervisión e inspección, con 59.4 por ciento.

Al considerar la clasificación funcional en materia de vivienda, las actividades que más aportaron a su PIB fueron la autoproducción, que participó con 55.6 por ciento; alquiler efectivo, con 23.3 por ciento, y producción de unidades económicas, con 7.7 por ciento.

En 2024, las actividades vinculadas con el sector generaron 2 millones 252 mil 801 puestos de trabajo, equivalentes a 5.5 por ciento del total nacional. De ellos, 84.8 por ciento se generó en el sector de la construcción y 10.6 por ciento en los servicios inmobiliarios y de alquiler. En comparación con 2023, el número de puestos creció 2.7 por ciento frente al aumento de 0.5 por ciento de los puestos del país.

En 2024, el alquiler imputado, que se refiere al monto que la persona propietaria de la vivienda pagaría en caso de que fuera inquilino de esta, alcanzó un monto de un billón 886 385 millones de pesos. Esta cifra representó 6.0 por ciento del PIB de la economía total. En relación con 2023, el valor del alquiler imputado aumentó 1.0 por ciento, en términos reales.

Al considerar el valor del alquiler imputado junto con el sector de la vivienda, en 2024, el PIB total alcanzó un monto de 3 billones 580 334 millones de pesos a precios corrientes. Esta cantidad representó 11.4 por ciento del PIB de la economía total.