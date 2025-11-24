Canadá sin urgencia de charlar con EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.) y el primer ministro de Canadá, Mark Carney (izq.) en imagen de archivo

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que su país reanudará las conversaciones comerciales con Estados Unidos “cuando sea apropiado”, señalando que no tiene ningún asunto urgente que tratar con el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense suspendió el mes pasado las conversaciones por un anuncio antiarancelario emitido por el Gobierno Provincial de Ontario.

“Estamos muy ocupados con el futuro de Canadá y con nuevas asociaciones. Habrá conversaciones con el presidente, probablemente en las próximas dos semanas”, dijo Carney a la prensa al margen de la reunión de líderes del G20 en Johannesburgo.

“Volveremos a comprometernos cuando sea apropiado”, aunque reiteró que está abierto al diálogo.

“No tengo un asunto candente sobre el que hablar con el presidente ahora mismo. Cuando Estados Unidos quiera volver y tener las discusiones en el aspecto comercial, tendremos esas discusiones”.

Canadá quiere un acuerdo para rebajar los aranceles a la importación de acero, aluminio y automóviles impuestos por Trump.