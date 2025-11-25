Contratación de pilotos extranjeros viola la ley

La decisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de autorizar que pilotos extranjeros operen vuelos de Volaris contraviene a la ley y las normativas vigentes, y es una “falla grave” en su quehacer regulatorio, destacó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

La organización señaló que con esta determinación gubernamental se compromete la soberanía aérea del país y se abre la puerta a que se realicen servicios de transporte dentro de México de forma no lícita o que pueda evadir las regulaciones que se tienen, además de vulnerar los derechos laborales de las personas trabajadoras mexicanas del sector aeronáutico.

“La determinación de la SICT representa una falla grave en su responsabilidad regulatoria, compromete la soberanía aérea del país, abre la puerta al cabotaje encubierto y afecta directamente los derechos laborales de los pilotos mexicanos. Se trata de un precedente injustificable que pone en entredicho la integridad del marco jurídico aeronáutico”, indicó.

Asimismo, sostuvo que se “viola abiertamente” la Ley de Aviación Civil, no se acatan las normativas vigentes y se “contraviene el principio constitucional que establece que las aeronaves mexicanas deben ser tripuladas exclusivamente por pilotos mexicanos por nacimiento. Esta autorización también desacata la circular obligatoria que regula las reglas técnicas para el arrendamiento de aeronaves”.

ASPA exhortó a las autoridades pertinentes a que se intervenga de manera inmediata y se revoque el permiso por ser irregular; además de que se debe dar cumplimiento al “marco legal que protege el espacio aéreo nacional, la seguridad operacional y el empleo de miles de pilotos mexicanos”.

“Ceder el control de nuestros cielos a tripulaciones extranjeras constituye una traición a la soberanía y al espíritu mismo de la legislación mexicana”, puntualizó.