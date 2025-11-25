Ingresos del Gobierno suben 7.9%

Los impuestos de un trabajador pueden variar dependiendo los ingresos salariales de cada persona.

Los ingresos del Gobierno Federal entre enero y octubre de 2025 alcanzaron 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, monto superior en términos reales de 7.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, así lo informó Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La cifra registrada indicó un incremento nominal de 546 mil 97 millones de pesos frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024, con lo que se supera en 102.5 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo.

En este periodo, la recaudación tributaria también alcanzó un nuevo récord, al obtener 4 billones 495 mil 842 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 6.1 por ciento en comparación con 2024.

“De enero a octubre, se obtuvieron 2 billones 441 mil 850 millones de pesos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR); es decir, 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y 5.4 por ciento más en términos reales”, señaló el SAT.

Indicó que la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 1 billón 254 mil 587 millones de pesos.