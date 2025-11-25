Por falta de inversión e incertidumbre construcción se desploma 15.4%

La debilidad en la inversión física y la incertidumbre que permea en el sector privado fueron algunas de las causas por las que el valor de la producción de las empresas constructoras del país cayó 1.5 por ciento a tasa mensual durante septiembre, acumulando tres meses seguidos con disminuciones, mientras que en su comparación anual, el indicador se volvió a desplomar 15.4 por ciento, para sumar 17 contracciones consecutivas, señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

El analista destacó que las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) son el reflejo de un menor dinamismo de la inversión y también son “un termómetro mensual” que indica cómo están operando las empresas de este tipo, y consideró que tener un panorama es importante debido a que es un sector que da un indicio del ciclo económico en el que se encuentra el país.

ENEC: El valor de la producción de las empresas constructoras lleva 17 meses consecutivos con contracciones

“Cuando la ENEC muestra datos más débiles suele ser señal de un entorno menos dinámico de la inversión y cuando se recupera, normalmente, anticipa algún punto de giro”, añadió Ugarte Bedwell.

Según los datos del Inegi, el personal ocupado total de las empresas constructoras se mantuvo respecto al mes inmediato anterior, debido a que el personal no dependiente de la razón social aumentó 0.2 por ciento, y el personal dependiente descendió 0.1 por ciento; no obstante, respecto de septiembre del año pasado, las personas con puestos de trabajo se redujeron 9.9 por ciento.

Esa situación podría indicar que las empresas constructoras no están despidiendo gente de forma masiva, pero tampoco hay contrataciones; es decir, sólo se encuentran operando “con plantillas ajustadas y con cautela”, indicó.

35.6 Por ciento fue la baja del personal ocupado en la CDMX

Respecto a las horas que trabajó el personal ocupado, en la comparación con agosto del año en curso se redujeron 0.1 por ciento, debido a una reducción en el tiempo de trabajo del personal dependiente de la razón social, pero las del personal no dependiente crecieron 2.2 por ciento. A tasa anual se redujeron 11.2 por ciento.

Sólo las remuneraciones medias reales incrementaron a tasa mensual y anual, en septiembre de 2025 se incrementaron 1.0 por ciento respecto de agosto, debido a un alza de 0.6 por ciento en los salarios pagados a personas obreras y un aumento de 1.0 por ciento a los empleados administrativos, contables, y de dirección.

Y sobre las remuneraciones medias reales en la comparación anual crecieron 4.4 por ciento por un aumento de 5.0 por ciento de los salarios pagados a las personas obreras y de 2.9 por ciento a los empleados administrativos, contables y de dirección.

99% Fue el aumento anual de las remuneraciones en Oaxaca

“Otro dato que llama la atención es las remuneraciones reales, que sí están creciendo 1.0 por ciento mensual y 4.4 por ciento anual y esto no significa que el sector construcción esté fuerte, sino que quienes permanecen empleados reciben mejor salario real porque la inflación también ha bajado y porque muchas empresas dependen de personal más calificado y menos numeroso”, agregó Gerónimo Ugarte.

Con cifras originales, el valor de la producción cayó 15 por ciento a tasa anual por un desplome en entidades como Oaxaca, 78 por ciento; Tabasco, 67.5 por ciento; Campeche con 58.2 por ciento; Durango, 51.4 por ciento; Puebla, 39.7 por ciento; Chiapas, 37.8 por ciento; Quintana Roo, 32.3 por ciento e incluso la Ciudad de México perdió 11 por ciento.

No obstante, estados que registraron un avance en el valor de la producción fueron Guerrero con 36.7 por ciento; Tlaxcala, 17.9 por ciento; Guanajuato, 16.5 por ciento; Michoacán, 15.1 por ciento; Sonora, 11.4 por ciento y Nuevo León, 9.5 por ciento.

El Dato: en el acumulado del año se registró una caída de 17.03% en el valor de la producción de las empresas constructoras, en comparación con el mismo periodo de l año pasado.

La caída nacional del valor de producción de la construcción se explicó por estar en línea con la desaceleración de la inversión física, por un menor impulso en la obra pública a pesar de que existen proyectos importantes y por un menor gasto en inversión federal “lo que muestra un perfil más moderado durante el año y eso se refleja”, además, se suma la incertidumbre que hay en la inversión privada, en específico la relacionada a la infraestructura industrial.

Asimismo, también impacta la desaceleración económica global y el “enfriamiento del ciclo manufacturero” estadounidense ha provocado una “menor demanda de grandes proyectos vinculados a exportaciones que son potenciales receptores de valor económico en el sector construcción”; además, los costos financieros elevados han provocado una reducción en el valor de la producción del sector, y aunque el Banco de México (Banxico) ya bajó la tasa de interés, la inversión no reacciona inmediatamente, sino con demora.

Mencionó que se podría ver una mejoría para el sector en la segunda mitad del próximo año tras la “reactivación del ciclo manufacturero en Estados Unidos” y en la mejora de las otras variables.