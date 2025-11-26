Anticipan que PIB de México se va a estancar en 0.5% para el cierre del 2025

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México podría ubicarse en 0.5 por ciento al cierre del 2025

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México podría ubicarse en 0.5 por ciento al cierre del 2025; el bajo crecimiento proyectado para este año obedece al deterioro en el consumo privado, la caída en las remesas, la parálisis en la inversión y todo se deriva de la incertidumbre tras la política comercial estadounidense; y sólo las exportaciones serían el “salvavidas de la economía”, indicó Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

MÉXICO: Después de la pandemia, el PIB ha venido creciendo en menor proporción.

EL DATO: MONEX TAMBIÉN estimó que para el cierre de 2026 se prevé que la actividad global mantenga un avance positivo, aunque con un ritmo más contenido.

“El bajo crecimiento era algo que ya vislumbrábamos desde 2024, que este año tendríamos un crecimiento modesto, se agravó más con los resultados de las elecciones en Estados Unidos y algo que no teníamos del todo descontado era que Donald Trump ganaría las elecciones, pero también el Partido Republicano obtendría la mayoría en el Congreso, en estos momentos no se tiene un contrapeso claro y de ahí que se hayan promovido estas políticas proteccionistas que han generado una elevada incertidumbre. Es ahí donde radica el que veamos un crecimiento tan modesto en México”, puntualizó la analista.

Destacó que, las expectativas de crecimiento económico para el país han “mejorado de manera modesta”, aunque aún se mantienen bajas, dado que, al menos en el acumulado de los primeros nueve meses del año se registró un aumento de 0.1 por ciento, “los servicios tienen la mayor contribución sectorial a esta holgura económica, sobre todo considerando que son las actividades terciarias las que tienen un mayor peso dentro del PIB de nuestro país”.

La analista sostuvo que si bien el consumo privado se ha recuperado en los meses anteriores aún se observa una contracción de 1.3 por ciento a tasa anual en el periodo de enero a agosto, y “guarda una diferencia importante de 3.7 por ciento respecto a su tendencia histórica”.

En el caso de las remesas, señaló que se prevé una caída acumulada de 5.5 por ciento y respecto a los indicadores que miden la confianza del consumidor como la empresarial también se “mantienen deprimidos”.

6.5% Es la tasa de interés que se espera para el cierre de 2026

Mientras que, la inversión ha sido una de las más afectadas por la incertidumbre que ha permeado a lo largo del año, siendo el sector de la construcción uno de los que han sufrido más pérdidas debido a que la inversión no residencial ha sufrido una contracción de 27 por ciento respecto a su máximo histórico, “por el contrario, vemos que parece ser que las exportaciones vuelven a ser el salvavidas de la economía de nuestro país”.

8 Meses seguidos se mantuvo la inflación dentro del rango

Las exportaciones manufactureras registraron un crecimiento de 7.5 por ciento al tercer trimestre del año en curso originado por un incremento de 13.6 por ciento en las colocaciones no automotrices; además, también el envío hacia Estados Unidos aumentó 12.8 por ciento y también las que se dirigieron a otros mercados con un alza de 11 por ciento, “con esto vemos que a pesar de lo que se esperaba, México se mantiene como el principal proveedor de mercancía de Estados Unidos”, indicó la analista.

Recordó que, desde febrero de 2023, México fue el principal proveedor de mercancías del país vecino del norte, aunque con datos de agosto, también éste se convirtió en el comprador número de Estados Unidos, situación que refuerza la idea de la integración regional entre ambos países.

Asimismo, de acuerdo con los datos estadounidenses de agosto pasado, una vez que se dio la reapertura del gobierno estadounidense, se encontró que las exportaciones hacia Estados Unidos se han mantenido en 84.5 por ciento gracias a que éstas cruzan bajo el amparo del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Quiroz Zamora destacó que al menos en las tres fracciones que se envían hacia ese país “vimos que aumentaron su contenido regional frente al mismo periodo destacando algunas fracciones, como es el caso de eléctrico, electrónico, y también de muebles que avanzaron de manera significativa con lo establecido en el T-MEC para poder comercializar bajo sus términos”.

EL TIP: LOS RIESGOS que han identificado a nivel global se relacionan con un aumento en el endeudamiento, mayor competencia comercial y nuevas tensiones geopolíticas.

Además, mencionó que en agosto las exportaciones hacia Estados Unidos tuvieron un arancel promedio de 4.6 por ciento muy similar al que se pagó en julio de 4.7 por ciento; no obstante, las automotrices si vieron disminuido su arancel de 12.4 a 11 por ciento.

En ese contexto, señaló que, a pesar de los datos anteriores no se puede considerar que hay una recesión, porque se tendrían que considerar qué tan profunda es la contracción, qué tan generalizada y qué tan prolongada, “no estamos teniendo indicios de que se cumpla con estos tres criterios… Más bien, estamos en una coyuntura que apunta más a un estancamiento de la actividad económica”.

Y en ese sentido, reiteró que la expectativa de crecimiento para este año se situará en 0.5 por ciento, si bien no es una buena noticia creo que ante todo lo que ha pasado, hubiéramos esperado incluso una contracción”, pero destacó que para el próximo año la situación mejorará y se podría tener un incremento del PIB a 1.3 por ciento.