Pese a incertidumbre en Sofipos, Libertad Financiera crece 7%

En un entorno donde varias Sociedades Financieras Populares (Sofipo) han mostrado fragilidad en liquidez o dificultades en la recuperación de cartera, Libertad Financiera reportó resultados al tercer trimestre que la colocaron como una de las instituciones más estables y con mejor desempeño en su segmento .

La sofipo alcanzó una cartera total de 8 mil 400 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 7.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta situación se dio incluso pese al caso del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), sofipo que fue acusada de fraude institucional y que inició su proceso de liquidación en octubre, por parte del Fondo de Protección de Sofipos, mejor conocido como Prosofipo.

Del lado del fondeo, la institución registró casi 10 mil millones de pesos en captación, un avance que refuerza su posición en un mercado donde la confianza es un activo cada vez más escaso.

Por otra parte, la capitalización se ubicó por encima del 138 por ciento, un nivel superior al requerido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El crecimiento también se reflejó en la base de usuarios. En el periodo, la institución incorporó a más de 35 mil nuevos clientes, con un promedio de cartera individual de 34 mil pesos y montos superiores a 200 mil pesos en el caso de inversiones.

Esta expansión, según la propia sofipo, está vinculada a los avances en su proceso de digitalización.

Digitalización y crecimiento

De acuerdo con sus cifras, 90 por ciento de los trámites de crédito ya se realiza de forma digital , lo que ha permitido agilizar la colocación, reducir tiempos y fortalecer los controles de seguridad.

El énfasis tecnológico, afirmó la institución, continuará siendo una de las palancas para escalar su operación sin comprometer calidad de servicio.

Financiera hecha en México

La sofipo, que tiene su sede en Querétaro reportó además avances institucionales, informó que durante el trimestre se sumó a la iniciativa “Hecho en México” y refrendó su certificación como Great Place to Work, un distintivo asociado al clima laboral y al desarrollo de talento.

Mientras el sector observa con atención los retos de un entorno económico incierto, los números de Libertad Financiera muestran que aún es posible combinar crecimiento, prudencia y disciplina regulatoria, señaló la compañía.

Añadió que en un mercado que exige rigor y transparencia, la sofipo busca sostener su narrativa de estabilidad en medio de un escenario cambiante.

