Economía mexicana ‘se está acostumbrando a crecer cada vez menos’: Bx+

Al cierre de este año se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crezca sólo 0.5 por ciento y para 2026 se tenga un rebote de 1.5 por ciento, y aunque no es un incremento mínimo, no es suficiente si se toman en cuenta las cifras anteriores, y el efecto del Mundial de la FIFA, “esto viene muy bien con esta tendencia de los últimos años de una economía mexicana que se está acostumbrando a crecer cada vez menos”, señaló Alejandro Saldaña, economista en jefe de Bx+.

La razón de ese bajo crecimiento económico es debido a “temas institucionales”, el analista destacó que es complicado que la inversión fija bruta se ubique en niveles deseables si el marco constitucional no ofrece “demasiadas” garantías y si no se da certidumbre de que las inversiones o el “fruto” de éstas se va a respetar.

Además, “México es un país de rentas donde hay muchos actores económicos que no necesariamente están produciendo, sino que están buscando generar algún beneficio sin trabajar, tiene que ver también con este tema institucional”, sostuvo.

Y si se suma el estancamiento y la baja productividad laboral, en donde por cada peso que se invierte, no se regresa lo que se espera, “son elementos ya muy naturales que toman mucho tiempo corregir”, pero que se debe empezar a plantear una solución de lo contrario “vamos a seguir manteniendo esa senda de crecimiento más cercana al uno que al dos por ciento en el mediano y largo plazo”, indicó.

Saldaña mencionó que a lo largo de este año sucedió algo “curioso”, las exportaciones crecieron, pero al mismo tiempo la inversión sufrió una contracción, lo que “es bastante atípico porque mucha de nuestra inversión está ligada al conjunto de los Estados Unidos”, y sostuvo que faltó claridad en las reglas del juego luego de los últimos cambios constitucionales que se hicieron en el país.

“La actividad económica está en una clara fase de desaceleración a lo largo de todo este 2025. En el tercer trimestre incluso se contrajo 0.3 por ciento el PIB trimestral con cifras ajustadas y al interior hemos encontrado bastante divergencia en los sectores económicos”, añadió.

El sector industrial fue de los más afectados y “ha sido un lastre en la actividad económica”, en especial en la construcción de obra pública, reflejo de los recortes al gasto público y la consolidación fiscal que busca el Gobierno federal; además, a pesar de que la inversión privada inició el año siendo resiliente y tras el entorno de incertidumbre tanto a nivel local como internacional sufrió una caída y si se suman las tasas de interés elevadas se tuvo una mayor afectación.

En el caso del sector de servicios, “logró crecer”, pero con vaivenes como ocurrió con el de transporte, mientras que algunos como hospedaje y preparación de alimentos y bebidas se aceleraron, en parte por las lluvias atípicas que se vivieron en 2025.

Si la incertidumbre de 2025 fue la limitante para el crecimiento, para 2026 se espera que la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se concluida satisfactoriamente y entonces se empiecen a “destrabar” las inversiones que se relacionan con el sector exportador y que la incertidumbre institucional se vaya acotando.

“Nuestro supuesto para el próximo año es que parte de esa incertidumbre se va a acotar y eso va a permitir que tengamos más inversión, no suficiente, no la adecuada, no la que todos estamos esperando, pero esa incertidumbre que era la pieza clave que nos faltó en 2025 se va a ir acotando y tendremos un poco de certeza en otros aspectos y eso permitirá un entorno más favorable para la inversión”, indicó.

Resaltó que si hay inversión se desencadena una mayor generación de empleos, y por ende los hogares mexicanos tienen más ingresos, “hay más confianza, más consumo, y las empresas perciben una mayor demanda y pueden decidir si reinvierten las utilidades en aumentar su producción. Entonces podemos entrar en una dinámica o un ciclo virtuoso en materia económica”.

