Comienza en Texas el juicio contra Alexandro Rovirosa por presuntos sobornos para obtener contratos de Pemex

Arranca juicio en EU contra Alexandro Rovirosa por presuntos sobornos para conseguir contratos en Pemex entre 2019 y 2021.

El juicio contra el empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado en Estados Unidos de participar en un esquema de corrupción para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex), comenzó esta semana en la Corte del Distrito Sur de Texas.

El proceso, encabezado por el juez Kenneth M. Hoyt, inició el lunes con la selección del jurado y continuó este martes con nuevas sesiones a puerta cerrada, mientras se define la presentación de las principales pruebas.

Ramón Alexandro Rovirosa. ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de EU, Rovirosa y su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga —exdirectivo de Pemex, militante del PAN y actualmente prófugo— habrían pagado sobornos en efectivo, artículos de lujo y favores personales a al menos tres funcionarios de la petrolera mexicana para manipular licitaciones entre 2019 y 2021.

Las autoridades señalan que ambos participaron en una estructura diseñada para asegurar contratos de obra, mantenimiento de pozos, adquisición de materiales e incluso la cancelación de auditorías que ponían en riesgo sus negocios.

Los vinculados con el intento de soborno en Pemex, Mario Ávila y Ramón Rovirosa, en imagen de archivo. Foto›Especial

La evidencia presentada por la fiscalía incluye mensajes extraídos del teléfono móvil de Ávila, donde se describen montos y tipos de sobornos. Se mencionan relojes, bolsos y otros artículos de lujo presuntamente entregados a funcionarios públicos a modo de soborno.

La defensa de Rovirosa buscó frenar la incorporación de estos mensajes, pues alegó que estos, además de contener errores fundamentales en la traducción, habían sido entregados fuera de los plazos procesales. Sin embargo, el juez rechazó los argumentos y permitió que el juicio continúe con el uso de esta evidencia.

Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

Rovirosa también ha intentado desestimar los cargos alegando que la supuesta conspiración terminó en abril de 2020. El tribunal, no obstante, determinó que existen registros de pagos ilegales hasta octubre de 2021, lo que contradice su versión.

Asimismo, la defensa rechazó que el empresario tenga vínculos con grupos criminales, como lo sugiere una denuncia ciudadana citada en documentos del caso.

El juez también negó una solicitud para que Rovirosa pudiera viajar a México junto con su familia, pues argumentó que esto constituiría un alto riesgo de fuga, especialmente porque su socio Ávila continúa prófugo de las autoridades estadounidenses.

