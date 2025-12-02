Posadas cuestan 19% más

Las posadas navideñas de este año costarán alrededor de 10 mil pesos, un aumento 19 por ciento respecto al año pasado, cuando el gasto por esta festividad rondó los 8 mil 400 pesos, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Con sondeo realizado por la Anpec, entre los gastos para hacer una posada para 10 personas el mayor gasto es la cena, con un costo aproximado de 3 mil 500 pesos; para bebidas, contando las que tienen alcohol, el precio alcanza los 3 mil pesos; botanas, mil 300 pesos; decoraciones, 900 pesos; en la adquisición de velas y bengalas, el desembolso llega a 700 pesos, y para la compra de una piñata, se suman 600 pesos, de acuerdo con datos de la alianza de comerciantes.

En la suma de estos componentes típicos de una posada, el costo total alcanza 10 mil pesos, cuando el año pasado fue alrededor de 8 mil 400 pesos, lo que significa aumento de 19 por ciento respecto al 2024.

La Anpec invitó a gastar con moderación, definir un presupuesto y evitar compras impulsivas para no arrancar enero con presión financiera.