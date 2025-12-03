ABM ve Gobierno predecible y con mayor apertura

De acuerdo con Emilio Romano Musa li, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) la actual administración es más predecible y es ese sentido más congruente con la inversión

A ESCASOS DÍAS de que concluya el 2025, el balance que hace el sistema financiero mexicano es, en su mayoría, positivo, tanto en su gestión, como en su relación con el gobierno.

De acuerdo con Emilio Romano Musali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) la actual administración es más predecible y es ese sentido más congruente con la inversión, lo cual alienta mucho a los bancos; sin embargo, aún se tiene la necesidad de que haya certidumbre en el marco jurídico y se mantengan las reglas.

Y es que, según señala el dirigente de los banqueros, es importante tener mayor certeza, pues la incertidumbre mata cualquier decisión de inversión, la cual, si no llega al país, impacta directamente en el crecimiento económico.

TE RECOMENDAMOS: Destaca inversión Cervantes destaca inversión en su gestión

EL TIP: EL CRECIMIENTO del crédito total de las Pymes se ubica en 26.5 por ciento, cuando al inicio de este año ese porcentaje se ubicaba en 24 por ciento.

“El 2025 ha sido un año que nos ha dejado muchas gestiones buenas, primero, te decía, una apertura que no habíamos visto en el gobierno para dialogar y una unidad de intereses. Este Gobierno ha estado con un diálogo muy franco, muy abierto y con un objetivo común que es hacer que México sea más autosuficiente y podamos crecer sin tanta dependencia de temas extranjeros, de comercio exterior y demás”, mencionó.

4.0% Es el crecimiento del crédito hasta el cierre de octubre

Respecto al señalamiento de dos bancos mexicanos por parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por presunto lavado de dinero del narcotráfico, Romano Musali comentó que es necesario no sobredimensionar dicha decisión, ya que aseguró, es algo que sucede en todos los países.

En la banca la confianza es algo que se gana con mucho esfuerzo y se puede perder en un segundo; entonces, la banca no está en la posición de decir que cuenta con esa confianza de manera soberbia Emilio romano Musali Presidente de la ABM



“Yo no quiero decir si estos jugadores fueron o no culpables, porque esto no se demostró, no se formó una acusación, pero siempre pasa. Entonces continuamente pasa, son temas que no nos deben de sorprender. Yo creo que el hecho de que haya sucedido lo que está haciendo es que la banca está reaccionando con mayor paranoia, mayor foco a cubrir nuestros puntos, para que podamos ser más resilientes en el largo plazo”, sostuvo.

EMILIO ROMANO MUSALI Presidente de la ABM ı Foto: Especial

Ante ello, el presidente de la Asociación de Bancos de México, añadió que se observa una banca más fortalecida, por lo que descartó que haya afectado o impactado en la confianza que se tiene en el sistema financiero mexicano.