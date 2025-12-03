Cervantes destaca inversión en su gestión

FRANCISCO CERVANTES, el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que durante los tres años y nueve meses en los que estuvo al frente del organismo cúpula, se lograron concretar inversiones superiores a los 60 mil millones de dólares, así como un aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos.

En su discurso de despedida, el empresario refirió que durante su gestión, la cual tomó en un momento en el que los efectos de la pandemia de Covid-19 aún se resentían, el CCE tuvo, por primera vez, una voz formal en la agenda trilateral del T-MEC.

Respecto a esto, Cervantes Díaz destacó el papel activo del sector empresarial mexicano, el cual, sostuvo, ha sido clave en diversos temas, como en el caso de la revisión del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre esto, comentó que la Iniciativa Privada ha trabajado de la mano con el Ejecutivo y con todo el sector empresarial para generar el Plan México, el cual tiene tres objetivos primordiales: la transformación industrial de México; la Consolidación de 25 polos de desarrollo y el desarrollo de proyectos focalizados en infraestructura.

En ese tenor, dijo, el CCE reconstituyó el “Cuarto de Junto”, con el cual apoyaba debidamente cada capítulo del acuerdo comercial.

Francisco Cervantes admitió que desde la perspectiva empresarial, México se enfrenta a cuatro retos fundamentales, como la reactivación económica, el cuidado de la inversión, la preservación del T-MEC y la generación de la confianza.

EL TIP: EL CONSEJO Coordinador Empresarial está conformado por 14 cámaras y organismos empresariales.

“En el CCE estamos seguros que bajo el liderazgo de José Medina Mora, este Consejo logrará dichos objetivos a favor del desarrollo de México. Tendrás muchos éxitos, querido Pepe, enhorabuena por ello”, destacó.

El empresario agregó que la consolidación de la confianza en México permitirá al país alcanzar más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto en inversiones, “en resumen, México puede con armonía, constancia y unidad, ser lo que siempre hemos anhelado”.