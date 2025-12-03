Desde los $500, “banderazo” de extorsionadores a Pymes: Anpec

El monto mínimo de extorsión a pequeños comercios que han sido víctimas de este delito es de 500 pesos semanales

El monto mínimo de extorsión a pequeños comercios que han sido víctimas de este delito es de 500 pesos semanales, aunque puede aumentar hasta los mil, dependiendo el giro de venta y afecta a 13.08 por ciento de los negocios en el país, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Durante la presentación de la encuesta semestral número 26 que la Anpec realiza a comerciantes, el presidente de esta alianza compartió que 37 por ciento de los encuestados califica la seguridad como uno de los grandes problemas que enfrentan los comerciantes en pequeño, y a pesar de existir una legislación, ésta no abona a la resolución ni inhibición de este delito.

EL DATO: LA ENCUESTA número 26 de la Anpec resaltó que 78 por ciento de los comerciantes en pequeño encuestados perciben baja en el ingreso de sus negocios cuando llueve.

“El problema se dejó crecer, es difícil de contener ahora, aún con la reciente ley de extorsión, hay mucho escepticismo de que esto vaya a poder bajar, que se convierta en letra viva y más posibilidad que quede en letra muerta”, refirió Cuauh-

témoc Rivera.

Añadió que el robo hormiga también representa una complicación para el negocio en pequeño, ya que cuantifica 30.53 por ciento de las problemáticas señaladas por los comerciantes, o sea, “tres de cuatro negocios” son blanco de este delito, además que algunos también son víctimas de extorsión, entonces, “estás hablando de que también es un 10 por ciento de pérdida estacional o de temporada”.

A pregunta expresa sobre las zonas de mayor incidencia sobre este crimen, el presidente de la Anpec comentó que en el Estado de México “es un deporte la extorsión”, ya que sigue siendo uno de los lugares más conflictivos para el pequeño comercio; también mencionó a Tamaulipas, Michoacán, el Bajío, Querétaro, Zacatecas, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelos.

Sobre la Ciudad de México indicó que existen “zonas complicadas”, ya que todas tienen esta amenaza, “para fines de la sociedad, la extorsión se nos está yendo de la mano este asunto”.

Cuauhtémoc Rivera lamentó que tanto la extorsión como el robo hormiga hayan permeado en la cotidianidad al grado de normalizarlos, “pues se está colocando con mucha habilidad dentro de la realidad de nuestra sociedad, cuando alguien reconoce que ya no hay forma de quitarte algo, de dejar de hacer algo, o de ocupar algo, terminas por aceptarlo”.

En cuanto a los resultados de la encuesta número 26 de la Anpec, muestra que si bien el comercio en pequeño está familiarizado con el uso de tecnología actual, aún no es utilizada dentro de su esquema de trabajo.

Esto es, el 86.28 por ciento de negocios al por menor usa WhatsApp (operativo y familiar), 67.68 por ciento está en Facebook (difusión local), 30 por ciento en TikTok y 26 por ciento en Instagram, pero únicamente el 31.32 por ciento usa redes para su tienda, y 37 por ciento no las usa pero sí le interesa aprender.

Los datos agregan que, entre tanto 85 por ciento tiene celular inteligente, sólo 26.53 por ciento del comercio en pequeño tiene terminal bancaria y apenas 9.65 por ciento cuenta con sistema de inventarios.