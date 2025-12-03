Reportan creación de nuevo consejo empresarial; lo encabezaría Carlos Slim

Este miércoles se estaría anunciando la creación de un nuevo consejo empresarial que serviría para detonar la inversión en México, de acuerdo a la información publicada por el periodista Mario Maldonado.
Dicho consejo, según el columnista especializado en temas financieros, estaría conformado por
- Carlos Slim Helú
- Carlos Slim Domit
- Bernardo Gómez
- Alfonso de Angoitia
- Alejandro Baillères Gual
- José Antonio Fernández Garza
- Pablo Chico Pardo
- Álvaro Fernández Garza
- Carlos Hank González
- Juan Pablo del Valle
- José Antonio Chedraui
- Salvador Daniel Kabbaz Zaga
- Alejandro Soberón Kuri
- Guadalupe de la Vega
- Laura Díez Barroso
- Francisco Cervantes Díaz
- Altagracia Gómez Sierra
- Giselle Morán
El anuncio sobre la creación de este consejo se daría tras una reunión este miércoles entre empresarios y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
Nestlé Professional busca cautivar con su sabor KitKat a uno de sus principales mercados en el mundo: México
La creación de este organismo, se dijo, implica, en los hechos, la desactivación del Consejo de Desarrollo Económico y Relocalización, (CADERR) coordinado por Altagracia Gómez, cuyas operaciones habían perdido influencia y resultados medibles. El reacomodo mostrado hoy por la presidenta marca un viraje en la interlocución con la iniciativa privada: se formaliza una mesa más concentrada, estratégica y con acceso directo al Ejecutivo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR