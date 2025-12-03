Según reportes de la prensa

Reportan creación de nuevo consejo empresarial; lo encabezaría Carlos Slim

Este miércoles se estaría anunciando la creación de un nuevo consejo empresarial que serviría para detonar la inversión en México

El empresario Carlos Slim.
El empresario Carlos Slim. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

Este miércoles se estaría anunciando la creación de un nuevo consejo empresarial que serviría para detonar la inversión en México, de acuerdo a la información publicada por el periodista Mario Maldonado.

Dicho consejo, según el columnista especializado en temas financieros, estaría conformado por

  1. Carlos Slim Helú
  2. Carlos Slim Domit
  3. Bernardo Gómez
  4. Alfonso de Angoitia
  5. Alejandro Baillères Gual
  6. José Antonio Fernández Garza
  7. Pablo Chico Pardo
  8. Álvaro Fernández Garza
  9. Carlos Hank González
  10. Juan Pablo del Valle
  11. José Antonio Chedraui
  12. Salvador Daniel Kabbaz Zaga
  13. Alejandro Soberón Kuri
  14. Guadalupe de la Vega
  15. Laura Díez Barroso
  16. Francisco Cervantes Díaz
  17. Altagracia Gómez Sierra
  18. Giselle Morán

El anuncio sobre la creación de este consejo se daría tras una reunión este miércoles entre empresarios y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS:
Nestlé lanza su bebida sabor KitKat
Será tu favorita

Nestlé Professional busca cautivar con su sabor KitKat a uno de sus principales mercados en el mundo: México

La creación de este organismo, se dijo, implica, en los hechos, la desactivación del Consejo de Desarrollo Económico y Relocalización, (CADERR) coordinado por Altagracia Gómez, cuyas operaciones habían perdido influencia y resultados medibles. El reacomodo mostrado hoy por la presidenta marca un viraje en la interlocución con la iniciativa privada: se formaliza una mesa más concentrada, estratégica y con acceso directo al Ejecutivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Valor Agregado Bruto
De acuerdo con INEGI

Valor Agregado Bruto de la economía informal crece 1.9% en el segundo trimestre