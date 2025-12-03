Nearshoring puede regresar, señalan

“Revisión del T-MEC será ruda y poco tersa”

› Analistas de Banamex refieren que la renegociación del tratado es necesaria para bajar aranceles; relocalización de cadenas depende de avances en energía, agua e infraestructura

México fue el principal exportador de productos de alta tecnología hacia EU
México fue el principal exportador de productos de alta tecnología hacia EU
Por:
Cuahutli R. Badillo

La revisión o renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será “dura, ruda, poco tersa”, pero es necesaria, porque sólo así México y Canadá podrán colocar sus exportaciones sin gravámenes en el mercado estadounidense; además, con la ventaja que ofrece el acuerdo, el nearshoring podrá regresar con “algo de fuerza”, señaló el área de Estudios Económicos de Banamex.

  • EL DATO: LAS EXPORTACIONES que más hace México hacia EU son televisores y celulares y además son cadenas productivas que son muy ágiles para su fabricación.
En 2024, México fue el principal exportador de productos de alta tecnología hacia Estados Unidos.
“¿Cómo vemos la renegociación del T-MEC? dura, ruda, poco tersa, como ha sido la relación con Estados Unidos y México, pero a los tres países nos conviene que esto continúe. Insisto, es la única vía que existe totalmente para entrar sin arancel a Estados Unidos”, indicó Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex.

Recordó que actualmente los únicos países que pueden exportar hacia EU sin arancel son Canadá y México, y en ese sentido, cada vez más las ventas mexicanas cumplen con las reglas de origen porque los exportadores empezaron a cumplir con ello para no tener gravámenes, “antes de que empezaran los aranceles, el 48 por ciento de nuestras exportaciones iban con reglas de origen libres de arancel a Estados Unidos. Hoy más o menos, al dato de agosto es como el 75 por ciento”.

Y aunque la incertidumbre seguirá marcando el paso del próximo año por los aranceles, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, consideró que el nearshoring “va a regresar con algo de fuerza a México” por la ventaja arancelaria que tiene el país frente a otras naciones que tienen gravámenes más altos.

“Esas ventajas arancelarias con respecto a otros países, al resto del mundo, se agrandaron frente a frente antes de este año. Antes, la ventaja arancelaria de México era de 2.5 puntos porcentuales. Estados Unidos al mundo le cobraba 2.5 por ciento de arancel y a México cero, en números cerrados. Y ahora con los datos de agosto al mundo le cobra 11 por ciento y a México 5.0 por ciento”, añadió.

No descartó que en los siguientes meses pudiera haber un alza de aranceles para México y para el mundo, pero a pesar de eso, la diferencia de aranceles “se agrandó” y el país mantendrá esa ventaja.

“Por eso el nearshoring creo que va a regresar, ahí están esos números, se agranda, México es el primer exportador mundial hacia Estados Unidos, ya lo era y ahora se agrandó la diferencia frente a China y Canadá”, indicó el economista.

Por su parte, Nydia Iglesias, directora de Análisis Político, mencionó que siguen estando presentes algunas limitantes para que se materialicen las “oportunidades que ofrece el nearshoring”, y entre ellas fueron las reformas constitucionales que ocurrieron en el último año.

Porque los cambios deterioraron “el entorno de certidumbre político-jurídico” que era lo que permitía que México fuera atractivo para las inversiones; además, encarecieron “los costos de transacción para operar en el país”.

“Todos estos elementos son nocivos para pensar en la materialización de esas oportunidades, pero no son las únicas”; ya que mencionó que también afecta el rezago en infraestructura, situación que iba a impedir que el nearshoring “despegara con todo su potencial”.

Asimismo, mencionó que se deben de resolver temas de provisión de energía, conectividad, agua, a los que también se les debe de poner atención “antes de imaginar que el nearshoring pudiera despegar a todo su potencial”, puntualizó Iglesias.

