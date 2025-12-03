Revolut llega para satisfacer a clientes

REVOLUT aseguró que su objetivo al llegar al mercado mexicano en 2024 es “resolver todas las necesidades financieras” de todas las personas que sean sus clientes

Revolut, el neobanco británico, aseguró que su objetivo al llegar al mercado mexicano en 2024 es “resolver todas las necesidades financieras” de todas las personas que sean sus clientes, y que a diferencia de otros competidores que buscan captar consumidores a través del crédito, el ciclo económico en el que se encuentra el país no le afecta tanto; además asegura, que su app no fallará como sucede con los bancos tradicionales.

“El ciclo económico no nos afecta tanto a nosotros, a diferencia de otros jugadores que están muy enfocados en el crédito. Nosotros queremos resolver todas las necesidades financieras del cliente: sea crédito, débito. No debería significar un gran factor para nosotros no poder alcanzar 600 mil a un millón de clientes el próximo año; el número de clientes no nos tiene tan preocupados, lo que queremos lograr es ser el banco más amado de México”, indicó Juan Guerra, director general de Revolut.

Señaló que, la aplicación móvil que ofrecerá en México fallará menos que la de la de los bancos tradicionales, porque es la única manera de estar en contacto con los clientes, ya que, no les podrán ofrecer acudir a una sucursal o a la web, y aunque sostuvo que cualquiera puede estar en riesgo ante un hackeo, buscarán que no se caiga la aplicación digital.

“Garantizo que bastante menos que las de los bancos tradicionales, porque además es nuestro único canal. No es como que te podamos dar la alternativa de ir a una sucursal o a la web, o sea, de verdad que no podemos permitir que se caiga la aplicación móvil de esta institución, que haya un hackeo, nada de esto… Para nosotros el 100 por ciento de nuestra atención, está en este canal, no está distribuido entre distintos canales”, agregó el directivo.

Asimismo, mencionó que, respecto a la app, buscan que las personas se familiaricen pronto con la interfaz, que la adopción digital sea rápida, “nuestro reto es convencer a los clientes y que se quiten esa barrera, y que digan: ‘No quiere decir que esto no sea para mí, simplemente tengo que hacerlo una o dos veces y de pronto se va a sentir tan natural que lo no natural va a ser no verlo en otras aplicaciones”