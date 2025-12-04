Ebrard afirmó que no hay ‘ninguna señal’ de que el T-MEC no continuará

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que hasta ahora no tiene “ninguna señal” de que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no continuará, luego de que Donald Trump, presidente estadounidense, dijo tener intenciones de abandonar el acuerdo y crear uno nuevo.

“En términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, están los tiempos funcionando”, indicó durante la apertura del STS Forum Latam 2025.

Asimismo, mencionó que la última conversación que tuvo con sus contrapartes estadounidenses fue la semana pasada, “con mis interlocutores estuve en Washington y yo veo que vamos en camino a la revisión”.

El funcionario público añadió que México se encuentra en la ruta de la próxima revisión del T-MEC que se llevará a cabo el próximo año, y que luego de las consultas públicas que se realizaron para evaluar el acuerdo, se entregará el reporte en enero.

“¿Qué te puedo adelantar? El 90 por ciento de las ponencias que se presentaron son de que se mantenga el tratado. No encontré nadie que diga que no quiere que se mantenga el tratado”, destacó.

Ebrard Casaubón sostuvo que los distintos sectores económicos buscan que el Tratado continúe, pero que se hagan cambios, “diría que hay un consenso al respecto de lo que debemos continuar, segundo, ya hay temas más específicos que ya presentaremos en el mes de enero”, y que la mayoría consideró que las tarifas arancelarias van en contra del acuerdo comercial, “no son compatibles”.

Las declaraciones de Marcelo Ebrard se producen en un momento clave para el futuro del T-MEC, ya que el acuerdo contempla, desde su entrada en vigor en 2020, una revisión formal en 2026.

Este proceso está previsto en el artículo 34.7 del tratado, que establece que los tres países deben evaluar su funcionamiento a los seis años y decidir si el acuerdo se extiende por otros 16 años o si se inician modificaciones.

MSL